Gremios universitarios realizarán un paro por 48 horas la semana que viene

Luego de un nuevo fracaso paritario entre los gremios que representan a los docentes de las universidades nacionales y el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello; decidieron endurecer las medidas de fuerza y anunciaron un paro de 48 horas para el martes y miércoles de la semana que viene.

“Sin sueldos, no hay Universidad posible”, plantearon en un comunicado desde el Frente Sindical universitario, con la medida que afectará también a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), tanto las facultades como los colegios secundarios que dependen de ella.

“Retomando el cuarto intermedio tras la reunión de la semana pasada en la que el Frente Sindical rechazó la insuficiente propuesta salarial del gobierno, este martes se realizó una nueva paritaria con la Ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y el Subsecretario de Políticas Universitarias, en la cual los representantes del Ejecutivo no realizaron ninguna propuesta salarial”, dice el comunicado de la Conadu.

Como respuesta, el Frente Sindical Universitario definió realizar una medida de fuerza de 48 horas “convocando a Paro Nacional Universitario para el martes 4 y miércoles 5 de la próxima semana”.

Este jueves, mientras tanto, se reunirá el Plenario de Secretarios Generales de la Federación para evaluar cómo continúa el plan de lucha, ya que el conflicto universitario “sigue abierto”, marcaron.

“No hay solución a la crisis presupuestaria de las universidades si no se resuelve la demanda salarial. Las universidades funcionan con el trabajo de sus docentes y no docentes. La universidad no puede sostenerse con salarios de pobreza”, argumentaron.

Tal como manifiestan desde el gremio, actualmente hay una “pérdida salarial que mantiene a más de la mitad de trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes por debajo de la línea de pobreza”.

La representación sindical, en tanto, presentó su solicitud, que consiste en una pauta salarial mensual “para no seguir perdiendo con la inflación”, una recuperación de lo perdido del orden del 50%, la actualización de la garantía salarial, la restitución del FONID y fondos extra para capacitación.