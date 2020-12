González García explicó por qué la vacuna de Pfizer no ha llegado a Argentina: “Ellos cambiaron las condiciones”

El ministro de Salud de la Nación habló de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y explicó porque no ha llegado a Argentina. Luego de mantener un encuentro con las autoridades sanitarias de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Ginés González García dio detalles de la negociación.

“Tengo toda la esperanza de concretar el acuerdo con Pfizer, no puedo dejar de decir que fueron los primeros con los que negociamos. La expectativa siempre fue importante, más allá de que tenga que ser refrigerada a menos 80 grados. Hemos buscado adecuar la logística para que podamos tener esa vacuna a esa temperatura”, dijo.

“En la negociación se nos pidió una ley que les diera inmunidad, esa ley salió. Después, desde la casa central de Pfizer en EEUU decían que esa ley no era suficiente, que había que hacer una nueva ley, y además que el contrato no lo firmara yo sino el Presidente, son condiciones un poco inaceptables”, detalló.

“Les hemos pedido que revean toda esa circunstancia porque la voluntad política de Argentina es tener todas las vacunas. La prioridad es cuándo la íbamos a tener. Ellos cambiaron las condiciones”, dijo.

“Yo hablaba de que íbamos a tener algunas vacunas en diciembre. Era la vacuna de Pfizer, para diciembre, enero y febrero. Después de febrero teníamos acceso a otras vacunas más fáciles operativamente, es muy difícil hacer una vacunación masiva con una vacuna de esas características. Aún así aceptamos que fuera febrero, pero si bien hay un pedido concreto de parte del gobierno argentino de concretar las negociaciones, la negociación no está cerrada”, agregó el ministro.

Por último, el funcionario confesó estar preocupado por la producción del laboratorio. “Se les cayó a la mitad de lo que tenían como hipótesis productiva, no quiero pensar mal, pero no quiero que no correspondan con la actitud que tuvo el Gobierno argentino. La esperanza la sigo teniendo de que podamos contar con esa vacuna”, dijo.