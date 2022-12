Godoy Cruz destinará $300 millones a un parque solar y a “ecocasas”

La Municipalidad de Godoy Cruz contará con una herramienta financiera para avanzar con el plan de acción “Godoy Cruz Carbono Neutral 2030″. Una ordenanza municipal aprobada hoy, habilita a la comuna para emitir Bonos (SVS (sociales, verdes y sustentables) por hasta $300 millones.

De acuerdo a los planes del intendente Tadeo García Zalazar, se ejecutará en dos partes. Una primera emisión de $150 millones se destinará al Parque Solar GC que está en construcción y a través de este instrumento estiman ampliarla. Mientras que el resto tendrá como objetivo compra de materiales e insumos para ecocasas.

La onda verde llega a Godoy Cruz como instrumento de financiación. Así como la Provincia aprobó en la Legislatura poder colocar deuda en bonos SVS para ampliar la red del Metrotranvía, el municipio godoycruceño hará lo propio aunque lo devolverá en seis meses.

En la comuna no hablan de endeudamiento, sino de deuda pública porque citando la Ley 8706 de Administración Financiera, se amparan en los plazos que establece el Art. 61° Inc b). El objetivo es devolver el dinero en hasta seis meses y, al ser en menos de un año, argumentan que no es considerado salir a tomar deuda que requiera mayorías especiales de ediles ni autorización de la Legislatura.

“Este monto con el que contará el municipio le permitirá lleva adelante un importante conjunto de medidas ambientales. Desde la ampliación del Parque Solar hasta entregarle a los vecinos un ahorro a través de paneles solares y calefones para ecocasas en barrios vulnerables, que entregará el IPV el año próximo”, expresó a Los Andes Fabricio Cuaranta, presidente del HCD godoycruceño.

El Parque Solar que se construye en Godoy Cruz podrá ser ampliado por la emisión de bonos.

El funcionario lleva adelante el programa “El Concejo sesiona en tu barrio”, por lo que las jornadas del cuerpo legislativo van rotando, permitiendo la participación de vecinos y vecinas. La sesión del Honorable Concejo Deliberante, que se realizó en las inmediaciones del “ex pozo” ahora con la construcción del mencionado Parque Solar en marcha en el que se instalarán 1144 paneles, aprobó la Ordenanza 7307/2022 para “Reinversión Social y Sustentable Municipal”. El resultado fue con 9 votos a favor, 2 en contra (Frente de Todos) y 1 ausencia (también del Frente de Todos).

Godoy Cruz vienen trabajando en distintas acciones ambientales que buscan disminuir la emisión de GEI (Gases de Efecto Invernadero). El municipio Integra la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático (RAMCC) y ejecuta un Plan Local de Acción Climático “Godoy Cruz Carbono Neutral 2030″.

Esta hoja de ruta ambiental que tiene la administración que lidera García Zalazar se basa en distintos ejes como movilidad sostenible, tratamiento de residuos, fomento de eficiencia energética y uso de energías renovables, entre otros.

Y las acciones que se desprenden de esos ejes incluyen la construcción del parque donde el producido de la energía se destinará a la alimentación de la red de Alumbrado Público del departamento. Cuaranta comentó que la obra “está en marcha y estimamos que entre febrero y marzo estará terminada”.

La sesión del Concejo Deliberante de Godoy Cruz que sancionó la ordenanza para emitir Bonos SVS se realizó en las inmediaciones del ex Pozo.

A más tardar, en mayo estiman que esté produciendo los 630 kW previstos. “Con esta inversión prevista a través de los Bonos SVS estimamos que llegue a y 1 MW y eso implica ahorro en millones de pesos, de acuerdo al precio de valor de mercado”, indicó el titular del cuerpo legislativo municipal.

La otra parte de la inversión apunta a viviendas sociales a las que acceden habitantes con poco poder adquisitivo y ubicados en zonas vulnerables. La compra de calefones y paneles solares serán un complemento a las viviendas que construya el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y que se serán entregadas el año próximo. Está prevista también que se construyan casas con métodos sustentable y amigables con el medio ambiente.

Otro detalle en este plan de obras que explicó Fabricio Cuaranta, es la construcción de reservorios. “En los lugares permitidos, principalmente en la zona del Pedemonte, está proyectado construir tanques que permitan almacenar el agua de lluvia para luego ser reutilizada. Esta inversión es para un conjunto amplio de medidas que se suman a las que ya viene llevando adelante el municipio”, manifestó.