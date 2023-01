Gioja lanzó su candidatura y no descarta jugar por fuera del PJ

El ex gobernador José Luis Gioja lanzó su candidatura y develó uno de los principales enigmas que se generan con sus aspiraciones a la gobernación, si será candidato por el Frente de Todos valiéndose de la ley de Lemas. “Eso no va a depender de nosotros, yo me estoy enterando que es ‘San Juan por Todos’ y no ‘Frente de Todos’, si el que conduce (por Uñac) no necesita de nosotros, no llama (...), y bueno iremos por afuera; si nos llaman y somos parte sin compartir las ideas, por supuesto que vamos a ir por afuera”. Insistió en que “no la queremos mirar de afuera”, según publicó Diario de Cuyo.

“Volvemos con la misma ilusión, con las mismas ganas, pero con toda la experiencia de un vida, con errores y virtudes, dedicada a trabajar por la unión y la felicidad de nuestro pueblo”, fijo el diputado nacional apenas encaró su discurso, y agregó que “mi unico interés es devolverle a San Juan lo que San Juan jamás debió haber perdido”, indicó, según información publicada por Diario de Cuyo.

Otros tiempos.

También criticó a la gestión uñaquista. “Me da bronca, me da pena que se hayan desperdiciado las expectativas que habíamos dejado al final de nuestro mandato por no saber determinar prioridades por no mirar ni entender los intereses del conjunto, por suponer erróneamente que la obra chica es grande y la grande no se puede”.

Y fue por más al indicar que “se están perdiendo los sueños, se está perdiendo el rumbo, parecido a lo que encontramos dos décadas atrás. No vamos a permitir que los hospitales que construimos hoy tengan pocos insumos, no vamos a permitir que los docentes no lleguen a fin de mes, que los empleados públicos sientan zozobras y se sientan amenazados y perseguidos... ¡basta de persecución!”.