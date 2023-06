Gerardo Morales culpó al Gobierno nacional por las protestas en Jujuy: “Está metido para generar caos”

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, culpó al Gobierno nacional y a partidos y movimientos de izquierda por las violentas protestas que se desarrollan en su provincia contra la reforma constitucional aprobada días atrás.

En diálogo con radio Mitre, el presidente de la Unión Cívica Radical señaló este lunes: “Hay una fuerte intervención del Gobierno nacional para generar caos. Acá lo que busca el Gobierno nacional es el conflicto. Ayer cayó (el secretario de Derechos Humanos Horacio) Pietragalla con otros ocho funcionarios en un avión a incentivar el conflicto”.

“El Gobierno nacional está financiando a gremios para que no bajen el conflicto. Los dirigentes del kirchnerismo, junto con dirigentes de izquierda, están metidos e incentivando”, reclamó.

“De los detenidos, por lo menos hay ocho que no son de Jujuy, sino que integran organizaciones que vinieron a participar de las manifestaciones”, detalló el mandatario jujeño.

La manifestación fue reprimida por efectivos de Infantería en Jujuy. (Gentileza Jujuy al Momento)

Morales defendió el trabajo de los efectivos de Infantería de la policía de Jujuy, que el sábado reprimieron a manifestantes que cortaban el tránsito en el cruce de las rutas 9 y 52, a la altura de Purmamarca, donde se registraron heridos con balas de goma. Esto a raíz de las protestas en rechazo a la reforma parcial de la Carta Magna provincial que fue aprobada por una Asamblea Constituyente.

“Lo que hace la Constitución es garantiza el derecho a la manifestación pacífica, por la que no hay que pedir permiso. Si establece al Estado la obligación de regular ese derecho, que no es absoluto, que no colisione con otros derechos en un marco en el que están prohibidos los cortes de ruta, de calles, y las usurpaciones de edificios públicos. Eso si está puesto en la Constitución y eso es lo que no quiere el kirchnerismo”, explicó el dirigente radical.

Y aclaró: “Al final del artículo que plantea la regulación dice ‘dentro de los estándares internacionales de garantía del derecho a manifestar sin criminalizar y sin estigmatizar’. Pero está prohibido el corte de ruta. Me parece que este es un debate nacional que hay que dar, porque no puede ser un derecho cortar”.

En relación a la reforma de la Constitución, Morales explicó: “La reforma de la Constitución va por más derechos; limitando los mandatos y las reelecciones indefinidas, ya no existen en la provincia ni para diputados ni para intendente; se ha prohibido la Ley de Lemas; se ha prohibido el indulto para casos de corrupción; y se ha avanzado cualitativamente en derechos respecto de las comunidades”.

Protestas contra la reforma constitucional en Jujuy (Captura de video).

“El texto de la Constitución del 86 sólo dice ‘una ley velara por las comunidades’, el nuevo refiere al articulo 75 inciso 17 de la actual Constitución Nacional; les reconoce las preexistencia étnica y cultural, establece el derecho a la educación bilingüe, la propiedad comunitaria de la tierra. Es la primera Constitución que hace propia la consulta previa informada 169 de la OIT”, sumó en su declaración.

En Jujuy, las 21 personas que se encontraban detenidas fueron liberadas entre anoche y la madrugada de hoy.

Tras lo ocurrido en los últimos días en Jujuy, Morales recibió el apoyo de los precandidatos presidenciales del PRO en la interna de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Seguí leyendo: