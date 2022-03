Gerardo Morales cuestionó a Mauricio Macri por sus dichos a favor del menemismo

El titular de la Unión Cívica Radical (UCR) y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, se desmarcó de las declaraciones que hizo Mauricio Macri sobre el expresidente Carlos Menem, al relazar la gestión que llevó a cabo de los ‘90.

“Rechazamos las políticas neoliberales implementadas por el menemismo en los 90 que hoy reivindican algunas voces de la política argentina. Estás medidas destruyeron nuestro aparato productivo, nos hicieron más pobres y terminaron con la esperanza de nuestro pueblo”, señaló en un hilo de Twitter el político.

No obstante, también planteó que “la UCR es un partido democrático, no una empresa. Tenemos dirigentes políticos, no CEOs”, en alusión para distinguirse de los integrantes del PRO, una crítica que mantuvo durante los cuatro años de la gestión de Cambiemos.

“Estamos construyendo un programa político federal, no uno de negocios. Queremos que las cuentas cierren, pero con un pueblo que tenga trabajo, salud, educación y seguridad”, enfatizó el jujeño.

Sin embargo, esta no es la primera polémica que despierta hacia adentro de la coalición opositora el mandatario provincial, ya que a principios de marzo, cuando comenzó en Diputados el debate por el acuerdo con el FMI, planteó que Juntos por el Cambio debía hacerse cargo de la deuda porque fueron quienes la contrajeron.

En esta ocasión aprovechó para subrayar que en el radicalismo propagan “una agenda moderna que incluya la explotación sustentable de recursos, y que forme parte de la agenda global de lucha contra el Cambio Climático”. “Además, nuestro pensamiento sigue sosteniéndose en los principios e ideas de Raúl Alfonsín, que no han perdido vigencia”, recordó.

Por su parte, el diputado del PRO Fernando Iglesias salió a responderle a Morales a través de Twitter con una foto del gobernador en la Casa Rosada. La oposición de la oposición es el oficialismo, Gerardo. Fijate de qué lado de la mecha te encontrás”, escribió el legislador.

Los dichos de Macri sobre Menem

El expresidente Macri sorprendió con una repentina referencia elogiosa a Carlos Menem. “Quien había resuelto los problemas de la grieta fue Menem, que cada vez va ser más reivindicado con el tiempo”, indicó.

Lo hizo en declaraciones a Radio Mitre de Córdoba y sobre esto agregó: “Ese discurso permanente de predicar contra los hacedores, contra el emprendedor, con un discurso de odio... Quien había resuelto los problemas de la grieta fue Menem, que cada vez va ser más reivindicado con el tiempo. Unió a los argentinos con la idea del progreso”.