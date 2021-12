General Alvear tendrá un nuevo casino con hotel tres estrellas y comercios

El gobernador Rodolfo Suárez comenzó a plasmar en hechos su nueva estrategia y modelo de gestión en el ámbito del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC), en un contexto de crisis económica y a la búsqueda de mayores fuentes de trabajo para los mendocinos, que implica un cambio en la política de cierre de salas de juego que practicó su predecesor, el radical Alfredo Cornejo . A la apertura de la sala de juegos en San Martín que se realizó esta semana, se sumará otra en General Alvear, con la particularidad que también tendrá un hotel y comercios como la abierta en el Este.

En la comuna sureña se dará en enero la apertura provisoria de una sala con 212 máquinas tragamonedas en el centro del departamento. No obstante, éste será el escenario previo del proyecto final, que comprende la construcción de un hotel y comercios que contendrá el futuro casino, en las afueras del centro urbano, frente al predio ferial donde se realiza la tradicional fiesta de la Ganadería de las Zonas Áridas, en la ruta 188.

La adjudicataria es la empresa Hotelera Emprender SA, que tiene como titular a Claudio Andreani y que gerencia el Casino del Tower Inn & Suites de San Rafael. El grupo también tiene acciones en la aceitera Yancanelo, también en San Rafael, y otros hoteles en provincias como Neuquén y Buenos Aires, así como además en la vecina Paraguay.

Este emprendimiento tendrá una inversión de $474 millones y prevé un hotel de 3 estrellas con 29 habitaciones, piscina y centros comerciales, incluido un restaurante. Si bien se realizará la inauguración de la sala provisoria, la que se construirá tendrá 300 máquinas tragamonedas. Toda la construcción, que comenzó con el plazo de adjudicación en octubre pasado, demandará unos 2 años.

Por otro lado, el requisito en términos de mano de obra y empleo a futuro, es que por lo menos el 80% de los contratados sea mendocino o con residencia de por lo menos un año. Se espera que en este nuevo emprendimiento, se generen 72 empleos directos.

El nuevo emprendimiento no está incluido en la ley ley 5.775 sancionada en 1991, que permitía la apertura de casinos con hoteles de cinco en el Gran Mendoza o cuatro estrellas en el interior de la provincia. Explican desde el Instituto de Juegos y Casinos que se trata de un casino estatal, por eso el hotel no es de la categoría requerida por la ley.

No obstante, en el Instituto se mostraron contentos con la contratación de personal en el casino de San Martín, que ha tenido una toma del 95% de empleados mendocinos.

Proyectos supeeradores del juego

La política de Suárez busca cambiar en cierto sentido la mera instalación de casinos o salas de juego en Mendoza, ya que apunta a más a proyectos de inversión más grandes, que engloben a la propia sala de juego, ya sea con la instalación de un hotel o centros comerciales.

El objetivo es enfocar los nuevos desarrollos con nuevas propuestas comerciales que generen más empleo y también que estén en concordancia a la apuesta que viene realizando Mendoza al turismo.

De esta manera, el lunes se inauguró además una sala en el departamento de San Martín que tendrá, también a futuro, un hotel 4 estrellas y que creará 500 empleos durante la construcción de la obra, y otros 315 cuando se ejecute toda la actividad hotelera, gastronómica y comercial, en conjunto con el propio casino.

“El concepto es que el casino venga inmerso en un proyecto de inversión y que genere empleo. Es la idea que se tuvo tanto en zona Este como en la zona Sur”, comentó a Los Andes Ida López, titular del IPJyC.

Ida López, titular del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC), en la apertura de la nueva sala de San Martín, en la noche del lunes.

Aperturas y cierres

En el plazo de los dos años de gobierno de Rodolfo Suárez se han realizado modificaciones al escenario con el que tomó el poder, en lo que respecta precisamente a casinos estatales.

A fines del 2019, había 5 casinos: la sede central del Casino de Mendoza, otro en San Martín, uno en Rivadavia, y los dos restantes en Malargüe y General Alvear.

Respecto a la zona Este, el nuevo casino de San Martín tiene la “fusión” de los casinos de Rivadavia y el que también estaba en el departamento que comanda Raúl Rufeil. En este sentido, se perdió una sala con el cierre de estos dos anexos 7y abrirse uno, además de que se cumple con la premisa de “sacar” las salas de juego de los centros urbanos, y ubicarlos en las afueras.

Lo mismo ocurrirá en el sur de la provincia, ya que vencieron los plazos de las licitaciones. En este sentido, una vez que se abra el casino de General Alvear, se cerrará la sala provisoria y también la de Malargüe. No obstante, López aclaró que “todos los trabajadores seguirán prestando servicios en el Instituto”, ya sea en el propio casino de General Alvear, o en otras dependencias.

Cuatro empresas pugnan por la concesión de las tragamonedas en el Casino de Mendoza

Por otro lado, el Gobierno está estudiando los cuatro pliegos presentados por empresas que buscan la concesión por 10 años de las máquinas de la sede central del Casino de Mendoza, de Brasil y San Martín de Godoy Cruz.

Estas son Desarrollos Maipú SA, que es el que gestiona actualmente el del Arena Maipú, que tiene como vínculo el empresario Daniel Angelici, ex presidente del club Boca Juniors, quien está relacionado con el ex presidente Mauricio Macri y ha tenido las concesiones de los casinos de Uspallata y Tupungato (ya cerrados por Cornejo); Traylon SA, que tiene como referentes al empresario K Cristóbal López y a Ricardo Benedicto y que hasta el momento gestiona el casino de General Alvear; la UTE Plaza Central: conformada por Nuevo Plaza Hotel, que gerencia el casino del hotel Hyatt, con Mendoza Central SA, que está relacionada a Alfredo Vila Santander, el hermano del empresario de medios Daniel Vila y que ha tenido en los últimos años la concesión de este negocio en el Casino de Mendoza; y la otra UTE Fuente Mayor - New Star Casino Central, de la familia Kristich, que tiene el casino del hotel en Tunuyán y que, con esta UTE, también ganó la licitación del casino de San Martín.

“Estamos en etapa de evaluación, con descargos y observaciones de los oferentes que está en manos de la comisión de Preadjudicación”, expresó Ida López, quien sostuvo que no hay un plazo todavía en el cual salgan los resultados del ganador de la licitación.

Según sale explicitado en el pliego del sitio Compr.Ar, la licitación es por una concesión de 10 años y quien gane deberá ofrecer un servicio integral que comprenda la prestación de un mínimo de entre 300 y 800 máquinas tragamonedas.

También se deberá “proveer, instalar, mantener y actualizar el equipamiento necesario para el funcionamiento de la Sala de Juego y su conectividad con el IPJyC”. Además se prevé reformas tanto en el exterior como en el interior del local, con el reemplazo de alfombras, iluminación y sistema de sonidos, entre otros.

De acuerdo con las tragamonedas, el 20% deberán ser “nuevas, de marcas líderes, de rendimiento exitoso y comprobado en el mercado”, con un rango que no podrá superar los dos años de antiguedad. Otro 40% deberá tener una antiguedad menor de 5 años; un 30% una antiguedad menor a los 10 años; y el 10% restante podrá contar con una antiguedad mayor a 10 años, “siempre que sean de rendimiento comprobado en el mercado”.

“Durante el plazo de vigencia del Contrato, el parque de máquinas autorizado y habilitado en ningún momento podrá superar un promedio de seis años de antigüedad”, marca el pliego.