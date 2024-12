Gendarme detenido: el Gobierno denunció al exembajador K Oscar Laborde por “traición a la patria”

El gobierno de Javier Milei denunció este jueves al exembajador en Venezuela durante el gobierno de Alberto Fernández, Oscar Laborde, por el delito de traición a la patria. Lo acusó de tener “la evidente intención de exponer argumentos políticos para perjudicar el rol de gobierno argentino en la protección del gendarme cuya desaparición forzada se reclama”, tras las gestiones que hizo el exfuncionario ante el régimen de Nicolás Maduro por el detenido Nahuel Gallo.

La presentación judicial fue realizada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. Para el Gobierno nacional, Laborde “actuó en contra de los intereses del país para sostener la justificación de la desaparición forzada de un nacional argentino, arrogándose facultades diplomáticas que solo pueden ejercer los representantes de la Cancillería Argentina”.

“Se denuncia al exembajador Oscar Alberto Laborde, por haber traicionado los intereses de la Nación Argentina, en un caso que resulta de una gravedad institucional inusitada en el concierto internacional de los países, obrando con la evidente intención de exponer argumentos políticos para perjudicar el rol de gobierno argentino en la protección del Gendarme cuya desaparición forzada se reclama”, indicaron desde la cartera de Seguridad.

Nahuel Agustín Gallo, el argentino detenido por el régimen de Maduro en Venezuela desde el 8 de diciembre (Gentileza)

Bullrich ya había cuestionado públicamente a Laborde, quien fue representante diplomático entre 2022 y 2023. “Hay argentinos que se han quedado allá, que son personeros del régimen, como Laborde. Fue embajador del kirchnerismo. Sacan declaraciones diciendo que no se presentaron todos los papeles, justifican que haya un argentino desaparecido. La verdad es que da vergüenza ajena que haya sido una persona que representó en algún momento a la Argentina como embajador”, planteó la funcionaria en LN+.

“El gobierno argentino no le ha solicitado ninguna intervención ni gestión diplomática alguna al imputado Laborde, ni -por supuesto- ha autorizado ninguna acción para que realice gestiones ante el gobierno de Venezuela. Su obrar sólo tiene por objeto colaborar con el régimen que detuvo ilegalmente al gendarme Gallo, presentando como ‘humanitario’ a un gobierno dictatorial y como ‘fascista’ a nuestro gobierno democrático”, señaló.

En la denuncia se indicó que “el obrar del imputado Laborde no fue una ‘cuestión humanitaria’, como él pretende presentarlo en los medios. Muy por el contrario, lejos de defender los derechos humanos del gendarme ‘desaparecido’, lo que hace es superponerse indebidamente a la gestión diplomática internacional de la República Argentina”.

Desde la cartera de Seguridad consideraron que el objetivo de Laborde es “justificar la abiertamente criminal conducta de las autoridades venezolanas, bajo el pueril pretexto de un supuesto ‘ingreso irregular’ que abonaría la inventada sospecha de ‘espionaje’, además de avalar las condiciones de detención, de desaparición, generando un supuesto conocimiento sin haber indicado las más mínimas pautas legales de su detención, avalando de ese modo el crimen de desaparición forzada”.

“La información que se tiene del denunciado Laborde lo acerca a ser un colaborador del régimen de Maduro”, subrayaron desde la cartera liderada por Bullrich.

“Le pide explicaciones a la República Argentina, en lugar de pedirle explicaciones al gobierno que secuestra a un extranjero privándolo de la libertad en una ‘desaparición forzada’. Sería como preguntarle a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet por qué viajaron a la Argentina en 1977, en lugar de cuestionar a Alfredo Astiz haberlas asesinado”, agregó en el documento judicial.

El gendarme Nahuel Gallo, su esposa María Gómez y su pequeño hijo (Web)

Días atrás, María Gómez, esposa del gendarme detenido, había criticado a Laborde por sembrar dudas sobre los motivos de Gallo en territorio venezolano. “El ingreso del gendarme Gallo a Venezuela fue muy irregular”, dijo el exembajador y dirigente K en Radio10.

“No sé quién es (por Laborde). La única verdad de lo que pasa puertas adentro de mi casa la conocemos Nahuel y yo. Yo he estado haciendo mi trabajo para limpiar la imagen de Nahuel, que están manchando. No sé a quién hay que demostrarle que somos una pareja, que tenemos un hijo. Hay una campaña sucia. Lo que diga este embajador a mí no me vale. Van a tener que pedirle disculpas a Nahuel”, señaló la mujer en diálogo con radio Con Vos.

