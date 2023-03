Gambeta al SUTE: celadores negociaron por su cuenta un aumento salarial con el gobierno

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) firmó el acuerdo salarial para este año con aumentos en tramos y revisiones. Pero los gremios minoritarios dentro de la educación no escondieron el enojo y empezaron a movilizarse para protestar mientras evaluaban alternativas para obtener un aumento. Los celadores lograron un incremento que deberán discutir con las bases.

La propuesta que firmó el Sute con el Gobierno provincial contempla un mayor reconocimiento a la antigüedad docente a partir de abril de 2023. Asimismo, incluye dos cláusulas de garantía por docente $ 130.000 y por cargo $110.000 y esta última aumenta en mayo a $ 123.000 y a $115.000 en julio. Justamente este punto indignó a docentes privados y los celadores también están enojados porque consideran que siguen ganando poco.

El gremio docente abrochó su acuerdo salarial en tramos hasta octubre. Al 10% recibido entre enero y febrero, se sumarán un 10% en marzo, un 5% en abril, un 12% en mayo (mes de revisión), un 5% en junio, otro 5% en julio (mes de revisión), un 14% en agosto, un 5% en septiembre y finalmente un 5% en octubre.

El descontento también se siente en el Sindicato Unido de Celadores Educacionales No Docentes (Sucend) que tiene mil afiliados y no llega a tener representación en la mesa paritaria. No sólo la disconformidad es por el acuerdo, sino por el Aporte solidario que ingresa al gremio luego de cada acuerdo salarial, aunque esto sucede cada vez que se rubrica el acta.

Hicieron gestiones por su cuenta y lograron el aumento en un ítem. “Estuvimos reunidos con el Ejecutivo y logramos destrabar una solución muy difícil que estamos viviendo los celadores de la provincia de Mendoza”, expresaron desde el gremio.

“El último acuerdo paritario fue terriblemente engañoso para los celadores, prácticamente el aumento no llegaba a los 5 mil pesos. Entonces venimos reclamando una nueva reparertura de paritarias, más allá de que nos nos sentemos formalmente. Pedimos una reunión y logramos destrabar la situación”, agregaron.

También remarcaron el enojo por el descuento en el Aporte Solidario. “Las bases ya venían reclamando que estos aumentos estaban por debajo de la inflación, además del descuento que nos hace el sindicato de docentes que es del 3%. Nos daban un 5% y nos sacaban un 3% cuando el proceso inflacionario era del 6,5%”, indicaron desde el sindicato.

Un comunicado que se difundió a través de mensajería instantánea daba cuenta del detalle del incremento que corresponde a un 15% en “ítems Paritaria 2008 (ítems en blanco) que repercute en: aguinaldo, antigüedad y jubilación”.

“Se comienza a pagar por suplementaria y luego para los meses de abril, mayo, se acuerda nuevamente reunión para reconocimiento y aumento de escalafón antigüedad”, informaron desde el gremio de celadores y cerraron con una frase fuerte: “Sucend mejor que decir es hacer, mejor que prometer es cumplir, seguimos trabajando”.