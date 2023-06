Gabriel Solano: los trabajadores de Mendoza necesitan una izquierda que se plante

En esta ocasión, Gabriel Solano fue consultado acerca de distintas cuestiones relativas a las próximas elecciones:

-El Frente de Izquierda aquí en Mendoza va con dos listas a las PASO, ¿esto sucederá también a nivel nacional?

-Las razones de las dos listas en Mendoza responden a diferencias que existen dentro del Frente de Izquierda y que fundamentalmente tienen que ver con lo siguiente: ¿qué izquierda se necesita para intervenir en la crisis económica, social y política que estamos viviendo, que no parece tener resolución y que tiende a agravarse con mayores devaluaciones, reformas laborales y previsionales, mayor reclamo del Fondo Monetario Internacional, entrega de los recursos naturales? Y esto está en el futuro inmediato.

La izquierda que hace falta es una izquierda que luche, que se ponga al frente de la bronca popular, que la organice, que pase a la acción y eso no puede ser sólo un tema electoral, donde el FIT tuvo un poderío electoral fuerte y retrocedió. Tomemos lo sucedido en Maipú: nuestro partido ganó las PASO y logramos pasar el piso para poder intervenir en las generales, con nuestro candidato Nicolás Cortez. Y eso ha sido el resultado de nuestra inserción en las barriadas, entre los trabajadores como consecuencia de la intervención en la lucha cotidiana frente a la grave situación. Hay otro aspecto; para la izquierda el desafío es aún mayor, porque ante una crisis que es sistémica la derecha crece en la intención de voto.

Venimos planteando sostenidamente en el FIT la necesidad de realizar un congreso con la función de votar un programa de intervención, consignas y los candidatos para la pelea electoral. Pero el PTS no acuerda con ello y hace un año resolvió unilateralmente la candidatura de Myriam Bregman, primero con Alejandro Vilca y ahora con Nicolás del Caño. Lo que nos pareció un desatino, que en un momento de tanta crisis para el pueblo argentino la izquierda coloque como eje ¡un año y pico antes! candidaturas.

El otro aspecto es defender la independencia política del Frente de Izquierda, y en ese sentido los coqueteos de Miryam Bregman con el kirchnerismo, que son cada vez más notorios, comprometen al Frente de Izquierda integralmente. Ella tendrá que explicar por qué lo hace, pero es evidente que nos aleja de una parte importante del pueblo que no quiere votar al kirchnerismo, porque con mucha razón lo hace responsable de lo que está pasando en la Argentina, y tampoco poder ganar a nuestra posición a aquellos que los voten a pesar de estar padeciendo las consecuencias de su política. Porque hay que dejar bien claro que gobiernan Alberto, Cristina, Massa, los gobernadores, la CGT, todos están metidos. Nosotros no podemos desligar a Cristina y el kirchnerismo de esta responsabilidad; eso condena al Frente de Izquierda y a nuestra lucha para que los trabajadores se despojen de la tutela del peronismo.

Con el MST hemos avanzado en la idea del congreso, y acordamos convocar a un plenario el 17 de junio en plaza Congreso; vamos a someter todo a una votación, como sucede en un sindicato, en cualquier lugar. No estamos diciendo nada que no sea una metodología propia de la izquierda. Para evitar las PASO, donde interviene un electorado indiferenciado, invitamos a los compañeros del PTS a que vengan. Mostremos que la izquierda está dispuesta a ser una fuerza con gran peso en la vida política, y no que sólo aspira a conquistar algunos puestos en los parlamentos mientras los trabajadores y el país se hunden. Que terminemos siendo como una casta, que vayamos a elecciones cada dos años para tener dos, tres, cuatro, cinco o seis diputados y no pase nada.

-¿No cree que la izquierda aparece como ajena a preocupaciones que dominan la campaña electoral como la inseguridad, por ejemplo?

-Puede ser; una parte de la izquierda ha considerado que el tema de la inseguridad era parte de la agenda que quería imponer la derecha. Pero el problema está más que planteado y nosotros tenemos una política y una acción. La situación es gravísima. Hoy estuvimos con Víctor da Vila en Guaymallén, en el Barrio Fuerza y Progreso que está muy golpeado por la ola de robos, etc.

Hace unos días estuve en Rosario, y en otras oportunidades que estuve me pasó lo mismo, es un tema casi excluyente, hicimos una reunión con docentes y vecinos de varias barriadas por la escuelas baleadas por los narcos. Estuve en el Barrio Las Antenas de La Matanza, donde los vecinos se organizaron para que no entren los narcos.

Podría seguir pero hay una conclusión común: el delito crece cobijado por el aparato del Estado y la miseria que ellos crean. Y no sólo me refiero a policías, jueces y punteros políticos. ¿Quién lava la plata de la droga? El sistema financiero. ¿Quién maneja el contrabando? Hay denuncias sistemáticas de cómo cargamentos de droga salen por los puertos privados y nadie hace nada.

Lo interesante es que la droga no se produce acá, acá llega la droga que entra por Bolivia y Paraguay, y cuando se habla de traer más gendarmes son los mismos gendarmes que no cuidan las fronteras ni las rutas. ¿Quiénes están detrás de los desarmaderos de autos?, ¿quiénes manejan el negocio de la trata? Todas las respuestas llevan al mismo lugar: el Estado capitalista. Nosotros tenemos un programa: hay que pasar a una banca única que termine con ese mecanismo de lavado. También hay que ver los emprendimientos privados, los edificios vacíos, que también son otra forma de lavar la guita. Hay que hacer un control muy fuerte sobre las fuerzas de seguridad, abrir los libros de las comisarías al control de los vecinos, y la Justicia debe ser electa y revocable.

Y una cosa muy importante, posiblemente la más importante para encarar esta situación: la organización de las barriadas. Acá quiero destacar la función que cumple el Polo Obrero, como otras organizaciones sociales. Lo he visto en Rosario, lo he visto en el gran Buenos Aires, lo veo acá. Las asambleas del Polo han encarado el tema de la inseguridad, están en muchos casos a la vanguardia para expulsar a los narcos de los barrios, lo que no hace la policía, son las que denuncian las zonas liberadas, son un factor de protección y organización de los vecinos para que no progrese el delito.

La política de mano dura de Cornejo, Bullrich y el resto está claro que fracasó; el delito crece. Como mi visita a Mendoza coincidió con la de Bullrich, hoy la desafié a un debate público sobre seguridad; los dos somos precandidatos a presidente.

-¿Cómo sigue la campaña?

-Nosotros apelamos a que el electorado popular de la Argentina quiere que haya una izquierda con peso para dar una salida a la crisis que vive el país. Si la izquierda es capaz de tener una presencia decisiva en los grandes sindicatos y en las grandes barriadas, puede cambiar cualitativamente lo que pasa en la Argentina.

El futuro se juega en la calle. Si se aplica lo que plantean todos los que quieren llegar a la presidencia la Argentina puede ir a un estallido popular en el corto plazo. Porque se viene un ajuste enorme, superior al que estamos viviendo. En Juntos por el Cambio se están matando, Bullrich plantea ir con la policía, con el ejército, y Rodríguez Larreta propone que el peronismo participe. Ese es el debate, pero el programa es el mismo: reforma laboral, reforma previsional, todo ahora. Y si gana el Frente de Todos no parece venir una cosa muy distinta a lo que está pasando ahora.

Podés tomar en cuenta su discurso o podés tomar en cuenta los hechos, y ves reducción de salarios, planes sociales y jubilaciones y entrega a los recursos naturales. Da la impresión de que el conjunto de la clase capitalista le imprime a sus fuerzas políticas tradicionales un programa de ofensiva contra los trabajadores. Milei posiblemente sea el exponente más desembozado, que especula con que es un outsider, pero él quiere gobernar con los mismos que liquidaron el país bajo el menemismo, o sea que es parte de los gobiernos que llevaron este país al derrumbe.

La función de la izquierda es preparar una intervención y una salida, teniendo en cuenta los intereses de los trabajadores. Para eso convocamos al plenario del 17 en plaza Congreso con los luchadores que están a la cabeza de la resistencia al ajuste y el deterioro de las condiciones de vida.

