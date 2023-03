Las Heras: funcionarios de Orozco no bajan sus candidaturas a pesar de los pedidos de renuncia

El cimbronazo del intendente de Las Heras, Daniel Orozco, generó impacto en el radicalismo pero no tuvo el mismo golpe puertas adentro. Dos de los cuatro funcionarios que muestran intenciones de sucederlo siguen abiertamente en carrera, a pesar de que el jefe comunal postuló como su propio candidato a las elecciones al presidente del Concejo Deliberante, Martín Bustos.

Este jueves se llevó adelante una amplia reunión en el Salón Islas Malvinas del municipio y Orozco le solicitó la renuncia a todo su gabinete. Allí se incluyen la secretaria de Gobierno, Janina Ortiz; el Secretario General de la Intendencia, Fabián “Oso” Tello; el secretario de Obras, Francisco Lo Presti y el director de Desarrollo Organizacional, Guillermo Bustos. Este último, hermano del elegido por el intendente. Todos ellos se encontraban en carrera electoral hasta ayer.

El motivo oficial de esta medida, y que algunos consultados por Los Andes esgrimieron, se debe a un “reenfoque” en la gestión y bajar el ruido electoral. Pero también trascendió que se trata de un mensaje a la UCR provincial para depurar a aquellos que tienen vínculo directo con Alfredo Cornejo o Julio Cobos. Orozco busca tener la decisión final de su candidato sin injerencias externas.

El intendente señaló sobre el concejal Bustos que lo “ha acompañado siempre” y “hoy en día es mi sucesor”, pero evitó confirmarlo, ya que aseguró que se debe “acordar con todo el Frente Cambia Mendoza”.

Este mensaje y los pedidos de renuncia no impactaron tan drásticamente entre los otros aspirantes, aunque Orozco pondrá la lupa en el funcionamiento de sus áreas.

Los que resisten

El “Oso” Tello, secretario general de la Intendencia, ratificó que seguirá en carrera electoral pase lo que pase con su cargo. “Voy a ser candidato a intendente, incluso si me acepta la renuncia Orozco. Todavía no hablé con él”, aseveró en diálogo con este medio. Y aseguró que “con 30 años de militancia, no me hace falta aferrarme a un cargo para ser candidato”.

En ese sentido, pidió que haya una interna departamental que permita competir a los interesados: “Siempre a través del diálogo, creo que tenemos que tomar las PASO como una modalidad sana que le hace bien para el fortalecimiento de la democracia”.

Y sobre la medida de Orozco, en busca de repuntar el funcionamiento de la comuna, opinó que “tal vez la gestión ha decaído un poco, pero es por la crisis de la economía”.

Por otro lado, “Pancho” Lopresti (secretario de Obras), también ratificó que mantiene su interés en ser precandidato. “Mientras el Intendente no me pida que decline, tengo aspiraciones legítimas de seguir construyendo mi precandidatura”, aseguró.

Además, minimizó la gravedad de lo ocurrido y dijo que en 2019 el Intendente había hecho lo mismo pero no tuvo la misma resonancia, porque iba en busca de la reelección. “En este contexto en el que hay más polémica, hace más ruido hacia afuera. Pero la verdad es que no es una forma que me sorprenda. Es algo que normalmente pasa en un año electoral en la parte ejecutiva”, comentó.

Y aseguró que “siempre antes de iniciar un proceso electoral, uno pone la renuncia a disposición del Intendente. En otra oportunidad la metodología fue distinta: una reunión de gabinete y el Intendente pidió la renuncia a los secretarios y luego ellos a su gente a cargo. En este caso fue distinto porque se dio en una reunión tipo plenario”.

“Me parece que el fin es el mismo, generar una reacción en los funcionarios para enfocarse en la gestión y poner todo el énfasis en eso”, completó.

Ortiz se bajó y defendió la postura de Orozco

La Secretaria de Gobierno, Janina Ortiz, afirmó que se bajó del lote de aspirantes por la elección de Bustos: “Yo nunca cuestionaría una decisión del intendente, no por ser el hecho de ser su compañera o pareja. Soy una funcionaria desde antes y trabajo incansablemente todos los días en el rol que me corresponde. En realidad, nunca me subí, solo que estaba presente en las encuestas”, le confirmó a diario Los Andes.

Y comentó que ella “era una aspirante por tener visualización y contar con una estructura de gente que quería ubicarme en ese rol. Después, la decisión la toma el intendente y la respeto, porque Martín (Bustos) me parece una excelente persona y un excelente funcionario elegido por el pueblo por ser concejal”.

Sobre las intenciones de Orozco en el pedido de renuncias, Ortiz dijo que busca “oxigenar” el gabinete en el marco de un ruido electoral de varios funcionarios. “Quizás estas internas y estas chicanas políticas constantes, desgastan a la gestión, y por ende, no es lo que el vecino votó dos veces consecutivas”, analizó.

“Yo creo que necesita que el equipo esté concentrado, más allá de las aspiraciones individuales que pueda tener cada uno. La mejor campaña es hacer gestión. Las elecciones primarias recién son en junio. Creo que todos los funcionarios tienen que estar abocados al trabajo, ejerciendo su rol”, explicó.

Y aseguró que “hay muchos candidatos porque el intendente los dejó caminar, sin descuidar la gestión y el trabajo. El ya hizo de público conocimiento quién es la persona elegida para él y creo que también hace esa evaluación; verá quiénes además de haber caminado, han trabajado, y quiénes no. En base a eso tomará sus decisiones, porque más allá de las elecciones, la prioridad es el vecino que para eso nos votó”.

Candidatura en suspenso

Por último, Guillermo Bustos (director de Desarrollo Organizacional), se mostró sorprendido tanto por la decisión de Orozco, como por la elección de su hermano como candidato.

Entendió que el pedido de renuncia se dio porque existe “una baja en la calidad de la gestión”. “He recibido esos comentarios por parte de los vecinos, especialmente en los temas relacionados a los servicios públicos”, admitió.

Para cerrar, dijo que la designación de su hermano le pareció “sorpresiva por el tiempo y la forma de hacerlo” que tuvo Orozco y evitó confirmar el futuro de su candidatura: “Entiendo que aún queda un largo proceso para la definición”.