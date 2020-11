La sesión de la Cámara de Diputados en la que se debatirá el proyecto de aporte solidario a las grandes fortunas comenzó hoy con fuertes cruces entre diputados del oficialismo y de la oposición, sobre el giro a comisiones de los proyectos y el alcance del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

El plenario fue presidido por el vicepresidente de la cámara baja, Alvaro González (PRO), ya que el titular del cuerpo, Sergio Massa, participa en forma remota de la sesión, porque se encuentra en aislamiento preventivo por haber participado el viernes pasado de una reunión con representantes del FMI, uno de los cuales dio positivo en coronavirus.

Durante la sesión -que demandará cerca de 24 horas- se debatirá el proyecto de Presupuesto 2021, devuelto por el Senado por cuestiones administrativas, y el de aporte solidario extraordinario, impulsado por el oficialismo.

Así, el plenario se inició cerca de las 12.30 con un homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan y la exposición de las diferentes cuestiones de privilegio, que generaron fuertes controversias entre legisladores del oficialismo y de la oposición.

El plenario fue presidido por el vicepresidente de la cámara baja, Alvaro González (PRO), ya que el titular del cuerpo, Sergio Massa, participa en forma remota

El primer cruce se inició a partir de un planteo de la diputada radical Brenda Austin, quien se quejó por los giros a comisiones que se les dan a los proyectos que ingresan al cuerpo, al hacer referencia a una iniciativa de su autoría que amplió el giro a la comisión de Industria cuando la comisión de Recursos Naturales ya había dictaminado, según recordó.

La vicepresidenta del bloque oficialista, Cecilia Moreau, pidió una interrupción para responder a Austin y sostuvo que “hay que cuidar el reglamento en todo momento” y precisó que “por nota, el bloque de Juntos por el Cambio pidió agregar el giro a la Comisión de Industria de la ley de etiquetado frontal, y así lo dispuso la Cámara”.

En ese marco, Alvaro González aclaró que se trataba de un tema que debía ser tratado en comisión y pidió que se respeten los tiempos, mientras Moreau insistió: “No, no, no. Y además los acuerdos se cumplen, y así como pidieron de manera informal que se constituya en comisión. ¡Laburen si quieren laburar! Las comisiones tienen que laburar una vez por semana y durante cuatro años no lo hicieron”.

Los cruces continuaron y González debió llamar al orden varias veces para organizar el debate. En ese marco, y un clima de tensión, la sesión continuó con las cuestiones de privilegio, entre ellas una del diputado radical Alvaro De Lamadrid contra Massa por la “nula predisposición que ha llevado adelante en estos meses para que el Parlamento funcione en plenitud como corresponde”.

Le respondió el diputado del Frente de Todos, Germán Martínez, quien rechazó esos cuestionamientos y acusó a la oposición de hacer antipolítica.

Fue el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien pidió la palabra y aseguró: “Nosotros no armamos, no planificamos ni damos golpes por atrás. Nosotros conversamos de frente”.

“Quiero decir que no vamos a hacer lo que nos hacían ustedes cuando había 20 cuestiones de privilegio por sesión. Nosotros queremos debatir lo que se va a debatir hoy. No tenemos nada que esconder”, completó.

“No se den por agraviados, no tenemos tretas, aceptamos las reglas de Labor Parlamentaria, si se conviene que no hay apartamientos del reglamento no mandamos a nadie a escondidas a pedirlo”, aseveró en fuerte tono Negri.

Ante el desorden, Alvaro González pidió: “Respeten el tiempo: es maratónica esta sesión, si no respetamos el tiempo les corto la palabra”.

Luego de esa intervención, continuaron las expresiones para incluir algunos temas fuera de lo acordado en Labor Parlamentaria, que no lograron los votos necesarios para ser debatidos en el recinto.