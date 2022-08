Fuertes críticas de la oposición a la comparación que hizo el presidente entre los fiscales Nisman y Luciani

El presidente de la Nación, Alberto Fernández dio una entrevista al canal de noticias TN donde habló sobre diversos temas en el que el eje central fue la situación judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese contexto el mandatario habló sobre la seguridad de los fiscales y sorprendió con una declaración donde dijo: “Nisman se suicidó; espero que el fiscal Luciani no haga lo mismo”.

Esa frase generó repudio de varios dirigentes de la oposición que se volcaron a las redes sociales y criticaron con dureza a Alberto Fernández.

Polémica comparación entre Nisman y Luciani

Cuando los periodistas le mencionaron los argumentos del fiscal Diego Luciani para pedir 12 años como condena en la causa Vialidad para Cristina Kirchner, Alberto Fernández dijo que “el fiscal dice poco. Dice que ella no pudo no saber. Dice cosas tales como que un gobierno es una asociación ilícita”.

Añadió: “No conozco al fiscal Luciani, no sé cómo es su calidad doctrinaria, pero sí digo que es de una debilidad todo lo que ha dicho. La lógica de que no podía no saber también se la aplicó a De Vido”.

Tras esa explicación hizo una sorpresiva mención al fiscal Alberto Nisman cuando le consultaron sobre la seguridad para los fiscales de la causa Vialidad. “Alentar la idea de que le puede pasar a Luciani lo que le pasó a Nisman...hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani”.

Repudio de la oposición

La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, fue de las primeras en expresarse y con una breve pero contundente frase criticó al presidente: “No puede decir eso, presidente. ¿Toma conciencia de la gravedad de sus dichos?”.

El senador mendocino Alfredo Cornejo también compartió una crítica a Alberto Fernández tras la entrevista en TN. “Aparte de mentir ¿estás amenazaando al fiscal?”, posteó el legislador en su cuenta de Twitter.

Otro mendocino que también repudió al presidente fue el ex diputado Luis Petri. Compartió: “Un Presidente mentiroso, cínico e indigno que niega el asesinato del Fiscal Nisman por el que antes marchó y ahora pide que no se suicide el Fiscal Luciani. Presidente usted es el principal responsable de garantizar su seguridad. No se suicidan los que acusan por corrupción”.

Un Presidente mentiroso, cínico e indigno que niega el asesinato del Fiscal Nisman por el que antes marchó y ahora pide que no se suicide el Fiscal Luciani.

Presidente usted es el principal responsable de garantizar su seguridad.

El diputado nacional por Córdoba, Mario Negri, también criticó a Fernández y tildó el mensaje como “repudiable”. “El Presidente de la Nación acaba de decir en televisión que espera que el fiscal que alegó contra la Vicepresidenta no se suicide”, apuntó.

“Sonó como un mensaje mafioso para amedrentar a la Justicia. Superó todos los límites. Arrasó con el valor de la palabra presidencial. Repudiable”, concluyó.

El Presidente de la Nación acaba de decir en televisión que espera que el fiscal que alegó contra la Vicepresidenta no se suicide.

Sonó como un mensaje mafioso para amedrentar a la Justicia.

Luis Naidenoff, senador nacional por la provincia de Formosa de Juntos por el Cambio, también condenó que “el Presidente sobrepasó todos los límites”.

“Bastardear la memoria de Nisman que ya no puede defenderse y amenazar al fiscal que con valentía investigó y acusó al poder real que hoy gobierna a la Argentina”, publicó.

Desde el espacio libertario de Javier Milei, La Libertad Avanza, también hubo un mensaje en Twitter sobre el tema. “El Dr. Nisman no se suicido. Al fiscal Alberto Nisman lo asesinaron un día antes de que denuncie a @CFKArgentina por traición a la patria”, apuntaron.

También el diputado Ricardo López Murphy lanzó otro duro mensaje. “Es una total irresponsabilidad sugerir que el fiscal Luciani pudiera suicidarse. Nadie espera mucho de usted, @alferdez, pero al menos absténgase de seguir diciendo imbecilidades”, tuiteó.

Denunciarán al presidente

Maximiliano Ferraro, presidente Coalición Cívica ARI y diputado nacional, dio un paso más allá de las críticas y aseguró que desde su espacio político denunciarán al mandatario por “instigación al suicidio”.

“Mañana (por este jueves) desde la Coalición Civica vamos a denunciar al Presidente de la Nación por instigación al suicidio y amenaza de asesinato mafioso al Fiscal Luciani y amenaza a los jueces del Tribunal Oral Federal 2″, publico.

A la par, Mariana Zuvic -diputada nacional por CABA-, publicó el mismo mensaje que Ferraro, respecto a la denuncia.