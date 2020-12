Fuertes críticas a un concejal que apareció con una lata de cerveza en medio de una sesión virtual

La pandemia ocasionada por el Coronavirus provocó que muchas organizaciones, instituciones o empresas, se volcaran a la modalidad del teletrabajo para seguir cumpliendo con sus funciones.

Una de las herramientas más utilizadas para llevar a cabo reuniones, conferencias o sesiones parlamentarias, en el caso de los gobiernos, es la plataforma zoom. La particularidad que tiene esta es que se puede observar y escuchar a cada uno de los participantes.

Como sociedad hemos sido testigos de algunos incidentes o descuidos de mayor o menor gravedad, que tienen como protagonistas a distintas personalidades políticas al utilizar este medio.

En este caso un edil del bloque Ciudad Futura no tuvo en cuenta que estaba participando de una sesión virtual del Concejo Municipal y se lo pudo ver a punto de ingerir un trago de cerveza, pero al advertir que iba a cometer un error, bajó la lata y siguió atento al rumbo del debate. Sin embargo, la imagen quedó registrada y el concejal fue criticado en las redes, según La Capital.

La situación se planteó durante la sesión de este jueves del Concejo Municipal -donde fue reelecta María Eugenia Schmuck-, mientras se votaban diferentes proyectos. En un momento determinado, se aprecia que Pedro Salinas, concejal por Ciudad Futura, toma una lata de cerveza e intenta tomar un trago. Si bien no llegó a hacerlo porque se dio cuenta que la sesión estaba siendo grabada y bajó el envase, ese instante y su intención recibió numerosas críticas en las redes sociales.

Este viernes, fue precisamente Schmuck quien le bajó el perfil a la situación en declaraciones al programa “El primero de la mañana”, que se emite por LT8. Allí, la edila destacó que, según su criterio, “no corresponde ahondar, (Salinas) está su casa haciendo home office; no puedo controlar lo que cada concejal hace en su casa; mientras siga la sesión y este atento...”.

“Hemos asistido a tantos episodios complicados en medio de la virtualidad, que esto me parece normal; me parecería hipócrita que no lo haga si está en su hogar, no le doy importancia” dijo la presidenta del Concejo.

Por último, destacó el funcionamiento del cuerpo, al indicar que “hemos logrado funcionar todo el año a pesar del aislamiento, no dejamos de sesionar; y permitió que todo se pueda ver online, incluso el debate de las comisiones”, según La Capital.