Fuerte pelea entre Rodríguez Larreta y Bullrich por el control del PRO en la Cámara de Diputados

La pelea por el control de Juntos por el Cambio entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich tiene entre sus escenarios más importantes a la Cámara de Diputados. Concretamente, es el bloque de diputados del PRO.

Cada fuerza -el PRO, la UCR, la Coalición Cívica- deberá definir qué diputados ocuparán los principales cargos en las comisiones, pero también autoridades del bloque e interbloque de Juntos por el Cambio y de la propia Cámara de Diputados como alguna de las vicepresidencias o inclusive, la presidencia. Y allí, según detalla Clarín, la pulseada se plantean entre quienes ya manejaban el bloque y quienes pretenden tener una representación a partir del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores.

A Rodríguez Larreta no les gustó nada el avance sin aviso de Bullrich sobre el cuerpo legislativo del PRO. Patricia decidió a través de Gerardo Milman, formar un grupo de whatsapp para concentrar a los diputados nacionales del PRO que le responden. Y convocó a una reunión con ellos para este jueves.

“Bullrich debió haberle avisado a Cristian Ritondo en vez cortarse sola y decirle a Milman que arme una reunión con sus diputados para porotear cuántos son, sin que el jefe del bloque del PRO se entere”, dijeron.

El larretismo cree que la titular del partido pretende adelantar la discusión por los cargos en comisiones y en las autoridades de la Cámara Baja, que según ellos debería dirimirse recién en febrero o marzo, salvo las comisiones urgentes que traten algún proyecto en la ampliación de las sesiones ordinarias.

“Qué Patricia se apropie del triunfo de Juntos, no va. Ellos quieren colonizar el bloque de diputados e imponer el discurso de los halcones. Pero el único que se jugó en la provincia fue Horacio y en el interior tiene una catarata de dirigentes que piden verlo”, aseguran los larretistas.

Con la venia del Jefe de gobierno porteño, han decidido juntar firmas y poner fin a la discusión. El encargado de esa misión es Alvaro González, vicepresidente primero de la Cámara de Diputados. Según fuentes del bloque, reunirían a unos 40 sobre un total de 51 diputados del PRO.

Cerca de Larreta creen que la de él y la de Bullrich son dos visiones que por ahora deben convivir y en el futuro si es necesario, competirán. “La sociedad no quiere que lo que comuniquemos desde Juntos sea que ganó uno u otro la interna, y que exhibamos ambiciones políticas extemporáneas, sino consolidar una alternativa de gobierno en 2023″, cuestionan.

Diametralmente opuesta es la mirada del espacio que encabeza Bullrich y que también se referencia en Milman. “Entendemos que la representación parlamentaria tiene que reflejar la demanda de nuestros votantes que en la elección legislativa reclamaron firmeza, le dijeron basta al gobierno y en la que las palomas tuvieron que convertirse en halcones y salir del discurso moderado”, explica un dirigente. Mensaje para Larreta.

En el conteo afirman que Patricia agrupa a unos 25 diputados sobre un total de 47 y que la reunión del jueves es para explicarles que el bloque del PRO debe reflejar esa composición de fuerzas internas que arrojó el comicio a partir del trabajo de Bullrich en todo el país.

Aclaran que la movida “no es en contra de Ritondo”, no quieren sacarlo de la jefatura del bloque sino que su mirada sea “parte del pensamiento y el posicionamiento del bloque e integrado a las conducciones”.

“Si el otro grupo -el larretismo- dice no te doy la vicepresidencia primera en la Cámara ni las comisiones, está bien, quedate con todo y andá a explicarle a la gente que no se puede dialogar en el espacio. Y después, no nos pidan que estemos alineados”, advierten desde el entorno de la presidenta del PRO.