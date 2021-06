Fuerte pelea entre el mendocino Petri y un diputado K: “Se queda calladito”

El diputado nacional mendocino de Juntos por el Cambio, Luis Petri, protagonizó este miércoles una fuerte pelea verbal con el legislador del Frente de Todos, Marcos Cleri, quien preside la comisión bicameral que trata la prórroga del decreto que declara la Emergencia Sanitaria por el coronavirus hasta el 31 de diciembre de este año.

“Cállese la boca, usted se queda calladito”, le espetó airadamente Petri a Cleri durante una reunión virtual, cuando el último le reclamaba que redondee “la cantidad de falsedades” que, según él, estaba diciendo.

En su intervención, el mendocino aseguró que el gobierno de Alberto Fernández es “inimputable” por las políticas sanitarias dispuestas para tratar de combatir la pandemia y apuntó contra quien estaba dirigiendo la sesión: “Háganse responsables, señor presidente”

“Diputado, vaya redondeando la cantidad de falsedades que está diciendo...”, lo interrumpió Cleri y ante esa situación Petri levantó la voz de forma vehemente: “No me conteste señor presidente, no le voy a permitir que me conteste. Usted se calla y si quiere pide la palabra. No le voy a permitir que me conteste, se queda calladito. Cállese señor presidente”, disparó.

Sin elevar el tono, el diputado kirchnerista le contestó con una chicana diciéndole si “ya terminó de grabar su videito para las redes” sociales. “Dé fundamentos claros, las vacunas no se vencen, las que se vencieron son las que estaban en un galpón cuando dejaron de tener un Ministerio de Salud. Usted no me manda a callar, diputado”, señaló.

Tras este duro cruce siguieron las acusaciones de un lado a otro y Petri llegó a exigir que no le cercenen “el uso de la palabra”, a lo que Cleri le apuntó que “lea el reglamento”.

La pelea se dio en el marco de la discusión que llevan adelante diputados y senadores acerca de la prórroga de los decretos que el Ejecutivo dictó con medidas preventivas para intentar frenar el avance del coronavirus y la declaración de la emergencia sanitaria. Se trata del DNU 287/2021 y del 260/2020.

“Los decretos que hoy estamos analizando son inconstitucionales, ya que no nos estamos encontrando en presencia de los presupuestos que establece la Constitución Nacional en el artículo 99 para el dictado de los mismos”, sostuvo Petri.

El legislador mendocino remarcó que “la pandemia no puede transformarse en una franquicia para violar la Constitución, y esto es lo que viene haciendo el Ejecutivo con el dictado de más del 105 DNU y 150 decretos, y ya no existen razones para que dicte medidas excepcionales”.