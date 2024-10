Fuerte cruce entre Ofelia Fernández y Ramiro Marra tras la presentación del documental “Cómo ganar plata”

La exlegisladora porteña, Ofelia Fernández, y el actual integrante de la Legislatura de la Ciudad, Ramiro Marra, mantuvieron una discusión este miércoles en la red social X. El entredicho se produjo en el marco del lanzamiento del primer capítulo del documental Cómo ganar plata, protagonizada por Ofelia para el portal Corta y donde habla sobre los desafíos que afronta la juventud argentina.

Entre los temas que se abordan está la generación del dinero y su realidad laboral. Ante esto, Marra cuestionó a la expresidenta del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini por hablar de “laburo” cuando nunca pisó el sector privado, según detalló. Por su parte, Fernández le recordó que es él quien trabaja hoy para el Estado.

Ofelia, no solo está mal que quieras dar consejos de finanzas sin tener conocimiento alguno, sino que dar lecciones de “laburo” es aún peor: nunca pisaste el sector privado, llegaste a la política por tomar colegios y fuiste parte del peor gobierno de la historia. Saludos. pic.twitter.com/kYFJU5YfAe — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) October 9, 2024

En el fragmento del capítulo que compartió el legislador de La Libertad Avanza (LLA), Ofelia dice: “¿Cómo ganar plata? Veamos. No. Bueno chicos, no. ¿Yo dándoles consejos de inversión? ¿Les parece normal, razonable? No. ¿Cómo se gana plata? La respuesta es laburando”. Mientras hablaba, detrás de la exparlamentaria podía verse una gráfico de barras con varias latas de atún, una clara ironía hacia Marra, que tiene el hábito de almacenarlas en su oficina -según explicó en Tik Tok el pasado mes de octubre, lo suele hacer ya que las latas de atún no tiene fecha de vencimiento cercana y ocupan poco espacio, por lo que es posible ahorrar en atún-.

“Ofelia, no solo está mal que quieras dar consejos de finanzas sin tener conocimiento alguno, sino que dar lecciones de ‘laburo’ es aún peor: nunca pisaste el sector privado, llegaste a la política por tomar colegios y fuiste parte del peor gobierno de la historia. Saludos”, escribió el legislador junto a las imágenes que subió en primera instancia Ofelia.

Sin embargo, todo no terminó allí ya que el comentario de Marra no pasó desapercibido. Horas después, Ofelia le respondió: “Ahora vos cobras del Estado y yo no”. Luego, destacó: “Además de pagarte el sueldo, ¿tengo que explicarte ironías?”. “Miralo entero. Hay muchos jóvenes contando cómo ganar plata si no tenés 100 latas de atún o no querés vivir 40 años con tus viejos como vos. Tomá”, apuntó sobre el final del posteo, donde compartió también un enlace al primer capítulo completo.

Ofelia, no solo está mal que quieras dar consejos de finanzas sin tener conocimiento alguno, sino que dar lecciones de “laburo” es aún peor: nunca pisaste el sector privado, llegaste a la política por tomar colegios y fuiste parte del peor gobierno de la historia. Saludos. pic.twitter.com/kYFJU5YfAe — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) October 9, 2024

Cabe mencionar que, días atrás, Ofelia había polemizado también con Juan Pablo Carreira, director de Comunicación del Gobierno -más conocido en redes sociales bajo el pseudónimo “Juan Doe”-. En medio de las críticas que recibió de su parte y otros “trolls” libertarios a raíz de la marcha universitaria, la exlegisladora manifestó en Olga: “La verdad es que hoy un tipo como Juan Doe... es un tuiterito libertario, un tipo con una foto de un ornitorrinco que se dedica a poner ‘kirchnerista hijo de re mil p...’ y que tiene tuits en los que decía ‘si yo alguna vez cobro del Estado, que me cuelguen en Plaza de Mayo’. Ahora tiene un cargo en la Rosada, un área de comunicación”.

Luego se refirió al sueldo del libertario: “Cobra cinco veces lo que un docente universitario, entonces al final, tal vez lo que molesta es que el esfuerzo no lo hacen todos, y sobre todo los que prometieron que lo iban a hacer. Me parece muy injusto que un tipo como Juan Doe cobre cinco veces lo que un docente universitario, en ningún país del mundo hay ese nivel de degradación de la profesión del docente, especialmente universitario, para que un tarado que por tuitear boludeces”.

El tuitero Juan Doe fue designado en el gobierno de Milei. En 2022, dijo que no quería trabajar en el Estado.

“A mí me molesta esa parte: están pidiendo un esfuerzo muy grande, y después ningún diputado ni senador cobra menos de lo que cobraba, reducen ministerios pero no hay menos contratos. Es una trampa y no se animan a meterse con nadie en serio, solo se animan con los que están acostumbrados a que los caguen a palos”, concluyó.

Seguí leyendo: