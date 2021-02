Fuerte cruce al aire entre Novaresio y Cafiero por las vacunas VIP: “Lo que estás diciendo es una burrada”

Este martes el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero , y el periodista Luis Novaresio protagonizaron un fuerte cruce en plena entrevista radial charlando sobre el escándalo de los privilegios por la vacunación VIP.

Durante la comunicación llevada a cabo en Radio La Red, discutieron sobre la lista de vacunados, que incluyen a funcionarios y personalidades que se inocularon contra el coronaviru s por fuera del sistema oficial, sobre las responsabilidades que le corresponden al Gobierno, la posibilidad de aplicar sanciones tanto a los vacunados como al los responsables, entre otros temas.

Todo se puso tenso cuando el periodista cuestionó las declaraciones de Cafiero sobre los motivos por los que fueron vacunados el procurador del Tesoro Carlos Zannini y su mujer, en ese momento el jefe de Gabinete le recriminó: “Si la vara de qué es un funcionario estratégico la van a fijar ustedes desde el estudio, me parece que están equivocados”.

El periodista no demoro en responder y le contestó: “De ninguna manera, pero sí creo que tenemos el derecho de preguntar después de la irregularidad que ha sucedido”.

Luego de esto la conversación se convirtió en un ida y vuelta, donde Cafiero señaló que el término “vacunatorio VIP” es un “invento” de los medios y dijo que “están buscando encontrar una cuestión sistémica, pero no la había”.

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero "Si la vara de qué es un funcionario estratégico la van a fijar ustedes desde el estudio, me parece que están equivocados". (Ámbito)

“Lamento no seguir la novela”, agregó el funcionario, a lo que el periodista le advirtió que “los que vacunaron fuera de la norma fueron ustedes, no yo”.

El fuerte cruce por la vacunación VIP

A continuación, Novaresio hizo un comentario referido al comienzo de la campaña de vacunación con la Sputnik V, donde dijo que en la Argentina se comenzó a aplicar esa vacuna antes de que se publicaran los resultados sobre su eficacia en la revista científica The Lancet. Cafiero le contestó enfáticamente: “The Lancet no autoriza, es una burrada lo que estás diciendo”.

“Voy a dejar pasar lo de la burrada, acá en Argentina se vacunó antes de que hubiera sido aprobada”, continuó Novaresio.

Cafiero continuó: “Parte de la campaña de desprestigio que le hicieron a la vacuna te hace decir esa burrada Luis, porque no es así, la vacuna la autorizó la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y el Ministerio de Salud”.

“Yo cometo una burrada, no formo parte de un Gobierno que vacunó fuera de los criterios de prioridad. Entre mi burrada y el haber aplicado la vacuna a amigos, te aseguro que me quedo con la burrada”, contestó Novaresio.

El tenso tramo de la entrevista finalizó con el comentario del Jefe de gabinete, quien señaló: “Vos quedate con lo que vos quieras, no soy tu psicólogo”, a lo que el periodista respondió: “Por suerte”.