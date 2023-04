Fuerte crítica de Cornejo a Orozco: comparó su gestión con “la guerra de Rusia contra Ucrania”

Con mensajes directos de Alfredo Cornejo y de los precandidatos a intendente de Las Heras por Cambia Mendoza contra Daniel Orozco, el radicalismo montó en ese departamento una especie de fiesta popular. El escenario fue el comité de calle San Miguel, que está a dos cuadras de la municipalidad.

Las estrellas principales fueron, además de Cornejo, los aspirantes a la intendencia, Francisco Lo Presti y Fabián Tello, ex funcionarios de Orozco, quien emigró al frente de Omar de Marchi y será precandidato a la vicegobernación.

A ellos se sumaron los referentes de los partidos que componen la alianza, además del presidente de la UCR Mendoza, Tadeo García Zalazar, legisladores, concejales, funcionarios y vecinos.

“Oso” Tello y “Pancho” Lo Presti llegaron al comité radical con Cornejo en medio del ruido de los tambores y envuelto en el humo rojo de las bengalas. Y sí, era la presentación de candidatos, pero parecía un partido de fútbol. Hasta banderas de Huracán Las Heras había.

A la hora de los discursos, Cornejo no tardó en enviar mensajes a sus rivales. “El populismo y la demagogia han deteriorado a la Argentina y tienen representantes en todos los partidos políticos, no solo en el kirchnerismo”, lanzó.

Los ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo participaron.

Luego empezaron las referencias críticas a Orozco. “Los dos (Francisco Lo Presti y Fabián Tello) han contribuido a que Cambia a Mendoza gobierne sin grandes sobresaltos estos ocho años en el departamento Las Heras. Por eso, necesitamos continuar y mejorar infinitamente lo hecho hasta aquí. Y estas dos personas lo pueden hacer. Estas dos personas están en condiciones, han reunido equipo, han hecho su experiencia de gobierno casi en la guerra de Rusia contra Ucrania y han salido adelante”. expresó el precandidato a gobernador.

Cornejo señaló que a Tello “le sobran ganas y honestidad para ser un gran intendente de Las Heras”. En tanto, sostuvo que Lo Presti es un hombre “ejemplar” que ayudó a “ordenar lo que se desordenaba desde arriba”, en clara referencia al intendente Orozco.

Lo Presti, por su lado, profundizó el embate contra el jefe comunal. Para el ex secretario de Obras Públicas, el adversario en estas elecciones es “la mentira, la falta de coherencia política, la falta de integridad, la falta de capacidad de conducción de gestión, la falta de palabra, la falta de poder ser consecuente con cada uno de los mandatos populares que le dieron”.

“Nosotros no queremos el poder por el poder mismo, como se han abroquelado ellos con el poder, para intenciones personales”, aportó a su turno Tello, frase destinada a Orozco y su secretaria de Gobierno Janina Ortiz. Y remató: “Yo no quiero vivir en barrios privados, no quiero autos lujosos, quiero ser lasherino como soy”.