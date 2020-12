Fuerte crítica de Alberto Fernández a la Corte: “Se manejan con un nivel de discrecionalidad pasmoso”

Alberto Fernández hizo un balance de su gestión y entre la enumeración de logros también señaló a los que no le permitieron alcanzar algunos. Sus principales críticas fueron contra la Corte Suprema de Justicia, y sus frases fueron muy similares a las que utilizó hace dos días la vicepresidenta Cristina Kirchner en una carta pública.

Durante una entrevista con FM La Patriada, Alberto Fernández apuntó contra los magistrados y aseguró que tienen “un nivel de discrecionalidad pasmoso que no puede tolerarse y debe ser corregido”.

Per saltum, Boudou y justicia

“En la Corte, la apertura de recursos tiene un nivel de discrecionalidad pasmosa que no puede tolerarse y debe ser corregido”, sostuvo y agregó que “en los últimos 10 años la Corte Suprema solo uso en dos ocasiones el per saltum: por la ley de democratización de la Justicia y con el traslado de tres jueces”.

Fernández aseguró que “hay gravedad institucional cuando trasladan a tres jueces pero la sana discreción le dice que no intervenga cuando condenan a un ex vicepresidente de la República ─en referencia a Amado Boudou, al que no mencionó por su nombre─. Y no hablo de culpabilidad o inocencia. Digo que si había gravedad institucional con tres jueces, tu sana discreción debería decirte lo mismo”.

Agregó: “La Justicia es un problema que existe en la Argentina” pero advirtió que “lo que está en el congreso” como proyecto de reforma “es exclusivo de la Justicia Federal” y los problemas “van más allá”.

“El problema judicial es más agudo y empieza en la Corte Suprema”, sentenció Fernández, y contó que al recibir las recomendaciones del consejo consultivo de juristas que convocó queda claro que “todos plantean cambiar las cosas”.