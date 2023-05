Fuerte advertencia de Anabel a intendentes del PJ: “Quiero creer que no van a jugar para De Marchi después de las PASO”

El Partido Justicialista transita y vive en estos momentos su propia reorganización interna en Mendoza, en medio de la campaña electoral en la provincia de cara a las elecciones primarias del 11 de junio.

Lo cierto es que no todo está tan bien en el espacio peronista, teniendo en cuenta que, más allá de la tregua entre los espacios que compiten en las internas del PJ (Ahora Peronismo y Avanza Mendoza como las principales, pero también se suman La Base y Rearmemos Mendoza), hay un sector del kirchnerismo que cree que hay dirigentes que podrían estar especulando con el propio resultado de las primarias para tantear sus posibilidades a futuro, apoyando a otro espacio político como La Unión Mendocina.

Precisamente fue la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, quien puso en palabras lo que viene advirtiendo y pensando el sector que responde a Ahora Peronismo, que lleva a Omar Parisi y Lucas Ilardo hacia la gobernación, sobre algunos intendentes peronistas -a quienes no nombró- que hacen referencia en el camporismo, tales como Emir Félix (San Rafael) y Roberto Righi (Lavalle) en primer lugar, pero también hacia Martín Aveiro (Tunuyán) y Matías Stevanato).

“Quiero creer que no van a jugar para (Omar) De Marchi después de las PASO. Sería un acto que mancharía carreras de compañeros. Pero la traición siempre se hace en silencio, porque el que avisa no traiciona. Sería muy triste”, advirtió Fernández Sagasti este jueves en radio Nihuil.

El mensaje está dirigido hacia todo el peronismo, pero surge en un contexto en el cual cayó mal la reunión que tuvo el intendente Righi con De Marchi, líder del nuevo espacio La Unión Mendocina, y que ha contenido a una buena cantidad de dirigentes del peronismo, tales como Jorge Giménez, exintendente de San Martín; como así también Diego Martínez Palau, exministro de Transporte en la era de Francisco Pérez.

“Yo no creo que ningún peronista tenga algo que ver con Omar de Marchi, que fue quien trajo al Pro a Mendoza y que si lo vemos en el Congreso, que es de los más violentos que hay, aunque ahora hable pausado”, lanzó la senadora nacional camporista.

“Nosotros tenemos el Día de la Lealtad, es muy difícil y duro en el peronismo volver”, añadió la dirigente de La Cámpora.

En base a los peronistas recién nombrados que sí decidieron de forma franca “dar el salto” a La Unión Mendocina, expresó que lo hicieron “porque quisieron”, y amplió: “Tenemos cuatro competidores a gobernador, todos los que quisieron competir compitieron, se ha abierto la participación por táctica electoral de la presidencia del PJ”.

La foto de la polémica: Roberto Righi y Omar De Marchi en Lavalle, hace tres días.

Para Fernández Sagasti, ellos “buscaron un atajo porque los peronistas no tiene nada que ver con De Marchi”.

Sobre Martínez Palau particularmente, comentó que si hubiese querido “podría haber estado en el peronismo; ese compañero tuvo el honor de ocupar cargos importantes, y cuando está a las malas es mejor el atajo”.

Y volvió con el pedido y advertencia: “Los que se fueron seguirán su rumbo y si alguno lo está pensando, le decimos que en las malas hay que poner la cara.

También mencionó que el peronismo vuelve a pedir a la ciudadanía “un voto de confianza”. “Estamos en una situación jodida. Hay que devolverle al peronismo tantos años de gloria, que recapaciten y vuelvan a golpear puertas”. En este sentido, amplió que “un Estado cercano hace la diferencia y sólo lo puede garantizar el peronismo”.

Por otro lado, otro de los que habló en coincidencia con Fernández Sagasti fue Ilardo. Consultado por la misma radio, indicó que “hay dirigentes que han decidido no jugársela por nadie, están expectantes a ver cómo va, cómo sale la elección. Eso me hace un poco de ruido. Los peronistas, y sobre todo en momentos difíciles, tenemos que poner todo en la cancha. Quienes no tuvieron la voluntad de ser candidatos y tampoco deciden apoyar con fuerza algún candidato, es llamativo”.

Y agregó sobre De Marchi: “Coquetear con De Marchi es inexplicable, porque es coquetear con (Mauricio) Macri y eso para un peronista es medio raro de explicar”.

Además, se preguntó: “¿Cómo se explica que una persona pueda estar con alguien que estuvo con (Alfredo) Cornejo hasta hace dos días, que votó el aumento de la OSEP, que votó la deuda en dólares más grande de Mendoza, que votó el Ítem Aula, que votó en contra de que los jubilados puedan acceder a una jubilación, lo veo medio raro”.

Los tercios de Anabel

En paralelo, el peronismo se ilusiona que la elección del 11 de junio se distribuya en “tres tercios”, como ha vaticinado Cristina Kirchner a nivel nacional.

La mayoría de las encuestas por ahora no invitan a creer en ello. Según publicó Los Andes el fin de semana pasado, los cuatro precandidatos del PJ (Parisi, Guillermo Carmona, Alfredo Guevara y Nicolás Guillén), para los especialistas, el PJ está “muy bajo” para sus volúmenes de intención de voto históricos, particularmente por la falta de conocimiento de los postulantes a la gobernación.

Diego Martínez Palau, ex ministro de Paco Pérez es precandidato a intendente de Las Heras, pero por La Unión Mendocina, espacio que lidera De Marchi.

Una encuesta encargada por el oficialismo ubicó efectivamente al PJ tercero, con 14,7%, atrás de la La Unión Mendocina por pocos puntos pero muy lejos de Cambia Mendoza (41.1%). Sólo un sondeo telefónico encargado por el sector de Guillermo Carmona ubicó segundo al justicialismo, con 25 puntos, cerca de lo que consiguió en las elecciones de 2021.

No obstante, la percepción de la cúpula partidaria es otra. Fernández Sagasti sostuvo al respecto que “definitivamente” Mendoza va a volver al esquema de las tres fuerzas políticas, como cuando el PD terceaba en el poder, y arriesgó: “Va a haber poca diferencia, ninguna fuerza va a ser abrumadora”.

“Al haberse dividido el oficialismo, me parece que da la oportunidad al peronismo de volver al esquema de tercios”, expresó Fernández Sagasti.

Los Andes consuló a otros dirigentes sobre este escenario planteado por la Senadora Nacional. Uno de ellos fue Guillermo Carmona, precandidato a gobernador por Avanza Mendoza, quien sostuvo que el fue “el primero” en plantear el escenario de tercios y aseguró que su fórmula con Liliana Paponet “dio lugar a que se dinamizara la política del peronismo y con un escenario competitivo”.

“Creo que hemos aportado eso y, no sé si de tercios matemáticamente, pero vamos a una disputa del justicialismo enfrentando a Cambia Mendoza. De Marchi quedará tercero”, apuntó.

Las dudas del resto

Desde el radicalismo, por supuesto que no dieron crédito a esta declaración de Fernández Sagasti. De hecho, señalaron que el hecho que planteen ese escenario”es la justificacion de que van a salir terceros” y sostuvieron que “un escenario de tercios son tres partidos que sacan cerca del 30%”.

“Esto hoy no ocurre. El PJ no pasa los 20 puntos. O sea, lejos”, expresaron de forma contundente.

En tanto, desde La Unión Mendocina tampoco visualizan un escenario de tercios, aunque sí en la Legislatura de fines del 2023.

“No creemos que sea de tercios. Vemos mal y lejos al PJ y creemos que terminaremos polarizando con Cornejo”, mencionaron, pese a que ese dato tampoco se está viendo reflejado en las encuestas.

Además expresaron que “sí es posible que se configure una Legislatura por tercios y eso está bueno. El equilibrio aportará control y consensos”.