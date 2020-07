Fuego cruzado entre Nación y provincias por los recursos fiscales

Uno de los temas de los que se habló el lunes en la teleconferencia que mantuvo el presidente Alberto Fernández con diputados y senadores de Juntos por el Cambio fue el reparto de dineros a las provincias. Fueron el senador y vicepresidente del Senado, Martín Lousteau; el jefe del interbloque Juntos por el Cambio de Diputados, Mario Negri, y el vicepresidente segundo de la Cámara Baja, Alfredo Cornejo (los tres, radicales) los encargados de plantearle al jefe de Estado la preocupación por la distribución de los los recursos fiscales.

Según ellos los distritos gobernados por esa alianza opositora, Jujuy, Mendoza, Corrientes y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reciben menos fondos de los que deberían recibir, y le atribuyen a la Casa Rosada un trato preferencial a las provincias gobernadas por el oficialismo. En diálogo con Los Andes, Cornejo señaló que “esta discriminación es grave y que está planteada a contramano de lo que debiera hacerse en la Argentina”.

El exgobernador de Mendoza y presidente de la UCR sostuvo que así fue planteada la cuestión ante el Presidente, y con los números del propio Ministerio de Economía, que conduce Martín Guzmán. Actualmente hay dos programas de asistencia a las provincias, ambos por 60 mil millones de pesos cada uno. El primero, por Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el segundo, por el Fondo Fiduciario Provincial. En total, 120 mil millones de pesos.

Según Cornejo, “a los ATN los distribuyen más o menos por el índice de coparticipación, pero qué hacen: de los 24 distritos sacan a Ciudad Autónoma de Buenos Aires (gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, del PRO) y les dan a los 23 restantes, distribuyendo esos fondos por el índice de coparticipación”; pero señaló que “a Mendoza, por ejemplo, le tocaría el 4,1 por ciento” y que, sin embargo, recibió el “3,9 por ciento”.

“El 4,1 por ciento sería sobre 24 distritos. Se supone que, excluida la Ciudad de Buenos Aires, sobre 23 distritos, Mendoza debería obtener un mayor porcentaje. Y, sin embargo, disminuye”, planteó. Explicó el diputado radical que “los ATN son distribuidos de manera discrecional por del gobierno” de Fernández, pero que, sin embargo, se componen “de impuestos que recaudan las provincias”.

“De la recaudación de las provincias se guarda un 1 por ciento en concepto de ATN, cuyo destino es atender los desequilibrios financieros. Como los 24 distritos están comprometidos, el Gobierno distribuyó los 60 mil millones de pesos por índice de coparticipación pero con cierta discrecionalidad al excluir a la Ciudad de Buenos Aires”, observó. El relación con los otros 60 mil millones de pesos, del Fondo Fiduciario Federal, Cornejo resaltó que se trata de préstamos, aunque son a tasas blandas son por plazos cortos y las provincias deben devolverlos.

“Además, se descuentan de la coparticipación. De modo que la posibilidad de que el Estado nacional no los cobre es cero. Es un mercado cautivo”, dijo. Cornejo señaló que el Poder Ejecutivo auspicia la distribución de estos 120 mil millones a las provincias como “la gran asistencia”, pero “sin ningún criterio” para el reparto.

“A Tucumán le prestaron 6.000 millones de pesos y a Mendoza, 1.900 millones. Mañana firman Jujuy. Les van a dar 2.500 millones en dos cuotas de 1.250 millones cada una. Es decir que Jujuy le darán más dinero que a Mendoza. A Neuquén le dieron 4.000 millones. A Santa Fe le dieron 4.600 millones; a Córdoba, 4.800 millones. ¿Cuál es el criterio? Y en esos créditos no está la Ciudad de Buenos Aires”, cuestionó. El presidente del radicalismo señaló además que a la Provincia de Buenos Aires, gobernada por el kirchnerista Áxel Kicillof, “no le dan préstamos sino directamente transferencias por otros fondos, sin ninguna fundamentación”. Distribución per cápita Cornejo señaló que la Provincia de Buenos Aires, en el análisis del reparto per cápita por distrito, aparece siempre al final de la tabla debido a su cantidad de habitantes: el 39 por ciento de la población del país.

“Ahora, según un estudio que realizamos con mi equipo, con base en los datos que figuran en la página del Ministerio de Economía de la Nación, en las transferencias por provincia per cápita Mendoza figura última, y la Provincia de Buenos Aires, que siempre estuvo última, porque tiene mucha población y le llega menos plata, y por eso la equipararon durante unos años con el Fondo del Conurbano Bonaerense, hoy está en mitad de tabla”, dijo.

El exgobernador resaltó que “provincias como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires o Mendoza tienen un porcentaje de sus recursos propios más importantes que el resto” y que, “al caerse la recaudación nacional, se les caen los recursos a todas, pero “Formosa, por ejemplo, cuyos ingresos se componen de un 10 por ciento de recursos propios y un 90 por ciento provenientes del Estado nacional, no sufre la misma caída que las provincias que generan más ingresos propios, con más actividad privada”. “Al Presidente le expusimos esta situación y nos respondió que su gobierno les da a todos los distritos por igual y que son 120 millones de pesos. Tiene los números generales y los manipula. Me dijo que Mendoza ha recibido 16 mil millones. Es que incluye los IFE, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los ATP. ¿Y todo lo que le ha dado Mendoza en materia de coparticipación?

A Córdoba entonces les debió haber 40 mil millones y a la Provincia de Buenos Aires, mucho más”, evaluó Cornejo. Sostuvo, por último, que “de los datos del propio Ministerio de Economía de la Nación, cuando se comparan con transferencias realizadas el año pasado, se nota que las provincias peronistas no estaban discriminadas”.

Qué dice el Gobierno

Qué dice el Gobierno