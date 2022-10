Frederic advirtió que el conflicto mapuche en Villa Mascardi “es una bomba de tiempo”

La ex ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, lanzó una fuerte advertencia este lunes por las consecuencias que pueda traer el operativo de desalojo en el predio de Villa Mascardi, que desde hacía cinco años ocupaba una comunidad mapuche. Y apoyó la decisión de Elizabeth Gómez Alcorta de renunciar a su cargo.

“Todo esto que se está desplegando, con las fuerzas de seguridad metiéndose por todos lados es una bomba de tiempo. El riesgo no cesó”, afirmó en diálogo con AM 750. Y apuntó a Patricia Bullrich por el “conflicto mal resuelto”, debido al operativo de Prefectura de 2017 donde fue asesinado Rafael Nahuel.

La ex funcionaria sostuvo que durante su gestión “se contuvo” el conflicto con la comunidad mapuche y apuntó a la figura de Diego Frutos, uno de los damnificados por la toma.

“Sabemos de los intereses inmobiliarios y hoteleros que están azuzando este conflicto e impidiendo encontrar una salida pacífica, negociada, porque estamos en democracia y los intereses hay que equilibrarlos”, agregó.

Días atrás, el Comando Conjunto de fuerzas de seguridad, por decisión del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, inició un operativo de desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu.

La decisión generó una fuerte interna dentro del Frente de Todos, con críticas desde el CELS y otros organismos de derechos humanos, hasta la renuncia de la ministra de Género, Elizabeth Gómez Alcorta.

Frederic pasó facturas no solo a la gestión de Cambiemos por no resolver el conflicto mapuche, sino también a la gobernadora Arabela Carreras por no aplicar la Ley 26.160 de emergencia territorial del gobierno de Néstor Kirchner que frena los desalojos, impide todos los procesos administrativos y genera un “relevamiento y reconocimiento de tierras por parte del Estado”.

Para la exministra el conflicto de Villa Mascardi es “la punta de un iceberg” y aseguró que el Gobierno nacional tendría que haber trabajador “durísimo” con diversos actores y “poniendo el cuerpo” para que la Justicia vea que hay otro camino.

“No quiero decir que Aníbal Fernández podría haberlo evitado, tampoco sé qué hizo durante el último año respecto a este tema, pero para la Justicia Federal de Bariloche, fiscal, estaba claro que nosotros estábamos en otra dirección y haciendo un esfuerzo enorme”, señaló respecto a su gestión al frente de la cartera de Seguridad.

En tanto, las siete mujeres detenidas en Mascardi el martes pasado durante el desalojo por parte de las fuerzas federales fueron imputadas por “incendio u otro estrago, atentado contra la autoridad y usurpación” de acuerdo a la carátula del expediente.

La jueza subrogante Silvina Domínguez otorgó la prisión domiciliaria a cuatro de ellas, mientras que las otras tres permanecían en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tras haber sido trasladadas desde el penal de Ezeiza a la ciudad de Bariloche.

Respecto a esta situación, Frederic dijo que Gómez Alcorta tomó una decisión adecuada al renunciar, por haber sido defensora de Jones Huala durante un proceso judicial.

“Lo que se hizo con esas mujeres fue un horror”, sentenció respecto de las detenidas. Y dijo que la sensación mapuche es que hay una “cacería” por parte de las fuerzas de seguridad y que eso también genera una mayor conflictividad.