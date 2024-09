Francos explicó por qué ahora Milei se acerca a China y deja atrás el “no hago negocios con comunistas”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, justificó esta mañana el anuncio del presidente Javier Milei para viajar a China y fortalecer el vínculo comercial, a pesar de que tiempo atrás había prometido “no hacer negocios con comunistas”.

“La realidad es que Argentina con China tiene una relación comercial importante. Hay inversiones de China en Argentina, está el tema del swap que tiene China con Argentina”, declaró el jefe de Gabinete en una entrevista en radio Mitre tras lo que se emitió en el programa de Susana Giménez.

En la entrevista, Milei confirmó para enero de 2025 su viaje a la República Popular China en el marco del encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac): expresó que el gigante asiático es un “socio comercial muy interesante” porque, dijo, “no exige nada” y “lo único que pide es que no lo molesten”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Foto: Noticias Argentinas

Para Guillermo Francos, “hay una serie de relaciones en las que China siempre ha obrado eficazmente y ha respondido a los requerimientos que le ha formulado nuestro país en situaciones complejas”.

“El Presidente está reconocido por eso y ha tenido conversaciones con el representante del Gobierno chino”, agregó el jefe de los ministros.

Sobre los detalles de la visita, el jefe de Gabinete no aportó precisiones más allá de ratificar que tendrá lugar en enero. “Es en el mes de enero. No está la fecha exacta, hay que coordinarla ahora con el presidente de China, con Xi Jinping. De modo que se va a resolver en los próximos días”, manifestó.

“Sin perjuicio de la diferencia ideológica, las relaciones comerciales de un país de la magnitud y de la historia de China no pueden soslayarse de ninguna manera”, sostuvo el funcionario.

El día que Milei dijo que no tendría relación comercial con China por ser “comunista”

En septiembre de 2023, cuando Milei era candidato a presidente, salió publicada una entrevista con el periodista Tucker Carlson, donde dejó clara su postura en contra del país liderado por Xi Jinping.

“Nosotros no hacemos pactos con comunistas”, dijo el libertario durante la charla.

“No sólo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin (Rusia) no entran ahí. Lula (Brasil) no entra ahí. Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Queremos ser defensores de la libertad, democracia, diversidad. De la paz”, expresó el hoy jefe de Estado.

