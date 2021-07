Francisco llamó a los empresarios a “invertir en el bien común”

El papa Francisco aprovechó su participación en el encuentro anual de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) para enviar un mensaje sobre la economía Argentina, y sobre algunos de los temas a resolver para superar la crisis y dejar atrás los dramáticos índices de pobreza.

“En una sociedad donde hay un margen de pobreza muy grande, uno se tiene que preguntar cómo va la economía, si es justa, si es social, o simplemente busca intereses personales. La economía es social”, exhortó el sumo pontífice.

Se pronunció así sobre el difícil escenario que atraviesa el país, donde la pobreza alcanzó en el 2020 a un 44,2% de la población, y la de indigencia a un 10,1%, y donde uno de cada cuatro chicos de las zonas más vulnerables come diariamente, según los relevamientos de Cáritas y la Universidad Católica Argentina (UCA).

Francisco transmitió su posición a través de un video que grabó para inaugurar el XXIV Encuentro Anual de la ACDE y cada una de sus palabras tomó mayor dimensión porque es inusual que hable sobre los problemas internos del país.

Ratificó su llamado para modificar el rumbo y “volver a la economía de lo concreto”, que definió como “la producción”, “el trabajo”, “las familias”, “la patria” y “la sociedad”.

Pero se encargó de aclarar que su posición no responde a lineamientos políticos sino a la “mirada cristiana de la economía y de la sociedad”. Aseguró que esa mirada es “distinta a la mirada pagana o ideológica; es cristiana y nace del mensaje de Jesús, de las bienaventuranzas de Mateo XXV”.

“Debemos ir por el camino de la economía social. Seamos realistas: la economía, últimamente, en los últimos decenios engendró las finanzas y las finanzas tienen el riesgo de terminar como la cadena de San Antonio, que creemos que hay mucho y al final no hay nada”, convocó.

“Invertir no es contar la plata en paraísos fiscales”

Recurrió a palabras de peso interpretativo. Resaltó la necesidad de actuar con “claridad”, “transparencia” y de “invertir” para promover la “producción”. Y fue más directo al criticar a aquellos empresarios que priorizan las rentas del mundo financiero y buscan resguardo en maniobras evasivas.

“Invertir en el bien común no es contar la plata en los paraísos fiscales. La inversión es dar vida, es crear, es creativa, saber invertir no esconder. Uno esconde cuando no tiene la conciencia limpia o cuando está rabioso. Todos sabemos lo que se dice en el campo cuando la vaca no da la leche: qué le habrá pasado a la vaca, por qué está enojada que esconde la leche. Cuando escondemos, es porque algo está funcionando mal”, apuntó.

El conductor de la Iglesia Católica ponderó el rol de las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) para apuntalar la recuperación económica y social en la Argentina.

“Para generar empleo es importante el poder de las PyMEs porque de abajo viene la creatividad, siempre. Por lo tanto, ir hacia el bien común con el gesto de crear empleo es un desafío. El de ustedes es un desafío a la creatividad, crear empleo en el momento de la pandemia”, dijo para motivar a los dirigentes empresariales que lo escucharon.

El Papa planteó que todos los esfuerzos dependen además del respeto de los compromisos asumidos para superar las dificultades. Por eso, llamó a “ir creando la confianza social” y “nunca traicionar” esos acuerdos porque, lamentó, “es muy difícil construir sin confianza social”.

El llamado de ACDE a superar la falta de encuentro de los argentinos

Ignacio Gorupicz, quien este año presidió el congreso de ACDE, aseguró que “el desafío que tenemos como país es que nos falta encuentro” porque, opinó, “nos está costando esa unión de voluntades libres para constituir ese sueño común que es la Argentina”.

En su discurso, Gorupicz apeló a definir un horizonte común. “Si no tenemos todas las respuestas al menos tenemos que ofrecer un camino concreto a transitar”, dijo.

“Una causa donde se entrelazan la promoción del bien común y la construcción de confianza es la generación de trabajo, trabajo con mayúsculas: registrado, productivo y de calidad”, indicó.

Pero el representante de ACDE no dejó de mencionar que existen condiciones básicas para que los empresarios asuman esos desafíos. Habló de los “12 ingredientes de la receta probada para crear trabajo decente”.

Y repasó cada punto de esa nómina, entre los que se destacan viejos reclamos de los empresarios como un “contexto macro previsible”, una “educación para la empleabilidad”, “seguridad jurídica para invertir”, “libertad de contratación”, “adaptabilidad al cambio tecnológico”, “menor presión impositiva en las escalas más bajas para que haya mayor ingreso disponible para el trabajador” y un “marco legal justo que proteja de los abusos y la extorsión”