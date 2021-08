Fracasó la negociación salarial de Salud entre el Gobierno y Ampros y continuarán las huelgas

Las negociaciones salariales entre el Gobierno de Mendoza y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) terminaron naufragando y no se llegó a un acuerdo entre las partes. Tras dos jornadas de intensas de discusiones al comienzo de esta semana, este miércoles el gremio rechazó la propuesta del Ejecutivo por considerarla insuficiente e informó que el próximo viernes celebrarán una asamblea para definir la continuidad de las medidas de fuerza.

Luego de semanas de protestas y huelgas de los trabajadores de la salud exigiendo mejoras salariales, entre otros reclamos, el Gobierno convocó a los representantes sindicales de Ampros y abrió una instancia de diálogo con los ministros de Gobierno, Víctor Ibáñez; de Salud, Ana María Nadal; y de Hacienda, Lisandro Nieri.

Las reuniones comenzaron el lunes de forma virtual y el martes se encontraron de manera presencial. El ofrecimiento que llevó el Ejecutivo consistía en otorgar una suba salarial anual del 40% al sector, a concretarse en noviembre y a través de tramos mensuales.

Este martes los representantes sindicales de Ampros se reunieron con ministros provinciales para discutir la suba salarial. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El gremio consideró insuficiente la oferta, ya que solicitaba un incremento sobre el básico del 45% y el blanqueo de los dos bonos no remunerativos que perciben los trabajadores de la salud. Ese blanqué llevaba el aumento a cerca de 70%.

Vale recordar que la pauta de incremento salarial para los estatales mendocinos durante este 2021 establecía una suba salarial del 7% en marzo, del 12% en julio y del 10% en octubre. Además del pago de una suma no remunerativa de $54.000 a lo largo del año en 8 cuotas de $4.000, 2 de $5.000 y otras 2 de $6.000. En tanto, para el personal de salud que trabajó durante la pandemia en los efectores de salud se destinó un bono de $28.000, a abonar en cuatro cuotas.

En términos concretos, la propuesta oficial realizada esta semana establecía sumar un 11% (6% en septiembre y un 5% en noviembre) al incremento salarial ya estipulado, pero esto implicaba que en los próximos meses los trabajadores de la salud dejaban de percibir los bonos no remunerativos.

En diálogo con Los Andes, el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Lisandro Nieri, detalló que “la propuesta nuestra ascendía al 40% de suba anual y estaba prevista una revisión en noviembre”.

Resaltó que “hoy la inflación acumulada es del 25,2% y estaría en el orden del 35% en noviembre, con lo cual estaríamos hablando de que hacia noviembre todavía quedaría una revisión y se evaluaría cómo evolucionó el costo de vida”.

Asimismo, el funcionario lamentó que Ampros no haya decidido bajar la propuesta a las bases. “Más allá del rechazo, se lamenta que no haya sido consultado por los profesionales de la salud. Tuvimos muchas horas de conversación y lo rechaza la dirigencia gremial, no fue sometido a análisis de los representados”, indicó.

“Lo que solicitaba el gremio era un 70% de aumento. De más está decir que es imposible de otorgar”, sostuvo Nieri respecto al requerimiento que llevaron a la mesa de discusión los sindicalistas.

Por otro lado, destacó que el Gobierno provincial considera muy importante la incidencia que tiene el bono sobre los salarios más bajos. “El gremio dijo que no están conformes con los bonos y solicitaban eliminarlos y reemplazarlos por porcentuales, y eso en valor absoluto es mucho mayor la ventaja en los sueldos más elevados respecto de los más chicos. Asombra que no contemplen una mejora algo mayor en los salarios menores, obviamente a partir de un esfuerzo de los más elevados”, dijo.

En este sentido, hizo hincapié en que “el 56% de los profesionales de la salud hoy tiene sueldos superiores a $ 103.000, otro 35% está entre $78.000 y $104.000 y solo queda un 9% por debajo de $77.000”.

Por otra parte, la secretaria gremial de Ampros, Claudia Iturbe, brindó una visión completamente diferente de la situación y aseguró que “nosotros queríamos el 45% de suba en el básico para este año y el blanqueo de los bonos”.

“Había que renunciar a los dos bonos para obtener el 11%, esa era la condición. Era muy poco aumento para los que más cobraban y para los que menos cobraban era cero. En realidad nos estaban dando lo mismo”, subrayó.

En cuanto al balance de estos encuentros, la dirigente sindical sostuvo que “fue un logro poder hablar con ministros, eso fue lo único positivo”, no obstante afirmó que “no hay una valoración o reconocimiento real de la acción que ha llevado el profesional de la salud durante esta pandemia”.

De esta manera, indicó que el viernes 13 de agosto se realizará una asamblea interhospitalaria en el Predio de la Virgen de Guaymallén desde las 12.30 y allí se discutirá como continuarán las medidas de fuerza en los distintos efectores de salud de la provincia.

ATE pide reapertura de paritarias

Tras el fracaso de las negociaciones salariales entre el Gobierno y Ampros, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que representa mayoritariamente al Régimen 15 de los no profesionales de la Salud, solicitó la reapertura de paritarias para el Régimen 27, que contempla a los profesionales del sector.

“A nuestros compañeros y compañeras profesionales del sector de la Salud queremos recordarles que desde ATE Mendoza alcanzamos un acuerdo paritario para el régimen 15 de Salud y Desarrollo Social, con un aumento salarial del 45% en blanco. De acuerdo a las distintas asambleas que realizamos a lo largo de estos últimos días con los trabajadores del régimen 27, afiliados a nuestro gremio, donde médicos, odontólogos, nutricionistas y kinesiólogos, entre otros, nos solicitaron que le exijamos al Gobierno una propuesta salarial equitativa con la de los trabajadores del régimen 15”, manifestó Roberto Macho, secretario general de ATE, único sindicato que alcanzó un acuerdo con el Ejecutivo en la última reapertura de paritarias.