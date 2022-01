FMI: Alberto Fernández diferenció a Morales de Rodriguez Larreta

En la primera entrevista del año, el Presidente Alberto Fernández marcó las diferencias entre las posiciones del gobernador Gerardo Morales y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en torno al tema de la negociación del Gobierno por la deuda con el FMI. En la extensa charla mantenida con la AM750, el Presidente también criticó el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, insistió en que busca arribar a un acuerdo con el FMI y dijo que su relación con Cristina Fernández “es buena”, aun cuando no piensen siempre igual.

“Dentro de la oposición hay como dos posiciones, dos actitudes. No puedo poner en un mismo plano de igualdad la actitud del gobernador de Jujuy con la actitud de algunos dirigentes del PRO porque son muy distintas”, dijo Fernández, en relación a las diferentes respuestas que dieron Morales y Rodríguez Larreta a la convocatoria del Gobierno para conversar sobre la negociación con el FMI.

“La reunión que promovimos con los gobernadores fue para hacerles saber cuál era el estado exacto de la deuda; es un problema que va a atravesar a varias generaciones, que va a trascender mi gobierno, y al que asuma en el 2023″, explicó sobre la reunión de la semana pasada, en la que el ministro Guzmán dio detalles a los gobernadores sobre las negociaciones con el Fondo.

“Encontramos retóricas vergonzosas de quienes generaron el problema. En 2015, Argentina no le debía cien mil millones de dólares a los acreedores privados; y en 2018, Argentina no le debía un centavo al FMI. Mal que les pese, fueron decisiones que tomaron ellos, equivocadas o con otras intenciones, y que le van a costar el esfuerzo a generaciones de argentinos. Por lo tanto, lo mejor es que tratemos de trabajar unidos para encontrar la mejor solución para la Argentina”, dijo sobre la opositora Juntos por el Cambio.

“Se ha escrito mucho sobre mi diálogo con Morales pero hay que reconocerle que tomó esta postura (la de dialogar con el Gobierno nacional), sin hablar conmigo. Esto es lo primero que hay que aclarar porque si no pareciera que hay una negociación que no existió”, dijo Fernández, sobre los contactos que tuvo con el gobernador de Jujuy para organizar una próxima reunión entre los mandatarios y las autoridades parlamentarias de Juntos con Guzmán.

La periodista Nora Veiras le preguntó al Presidente su opinión sobre la situación judicial de Milagro Sala. “Es sabida mi posición sobre el tema. Visité a Milagro en la cárcel antes de ser Presidente. Es un tema preocupante por la forma en que se desarrollaron los procesos”, dijo Fernández.

“Si uno dijera ‘cuál es el delito más grave que cometió Milagro Sala según la justicia jujeña’ fue el delito de ‘administración fraudulenta’. ¿Cuál es la pena máxima de ese delito? Seis años. Uno debería llegar a la conclusión de que ha cumplido esa pena. ¿Por qué sigue detenida? Porque le agregaron la asociación ilícita. En marzo, la Corte Suprema va a ser dos años que tiene el caso Milagro Sala y no pasa nada”, dijo Fernández, para criticar seguidamente el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Hay algo que está funcionando mal. Que hoy Milagro Sala esté detenida es que hay algo que está funcionando mal. Todas las veces que lo he visto al gobernador, se lo he dicho con respeto y con el cuidado que merece el tema”, agregó.

“¿En cuánto tiempo se expidió la Corte para resolver el per saltum sobre Bruglia y Bertuzzi? Y lleva dos años con Milagro Sala, que está detenida. Comparen y exímanme de más comentarios”, dijo.

“Las sentencias son susceptibles del debate público, igual que los decretos del Presidente o las leyes del Congreso”, argumentó Fernández, para defender sus dichos sobre la Corte.

“Lo que la Corte dijo en su fallo sobre el Consejo de la Magistratura es asombroso. Un alumno de primer año sabe que una ley que ha sido derogada necesita de otra ley que la vuelva a poner en vigencia. Y aquí la Corte hizo eso. Declaro inconstitucional una ley y dejó vigente la que se derogó”, criticó el Presidente. También recordó que “la Corte Suprema jamás trató una de las 14 quejas que Cristina (Kirchner) presentó”.

El Presidente también fue preguntado sobre el video que investiga la Justicia Federal, en el que exfuncionarios del gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal y exdirectivos de la AFI conversan sobre el armado de causas judiciales contra dirigentes sindicales. “Si ella cree que eso es una reunión institucional, yo me rindo”, dijo Fernández sobre la respuesta que dio Vidal sobre el episodio.

“Es utilizar a toda la maquinaria del Estado para volcarla en perjuicio de una persona y construir las causas para poderla detener. En un Estado democrático, no se espía a los ciudadanos, no se habla con los jueces ni se arman causas contra nadie”, afirmó.

“Cristina Caamaño me contó que habían encontrado eso (por la grabación) y me lo mandó por escrito. Le pedí que me mandara el video. Me lo mandó y le dije, ‘hacé la denuncia’”, contó el Presidente.

Sobre su relación con la vicepresidenta de la Nación, dijo: “Bien, bien. Yo la quiero mucho a Cristina. Le tengo mucho cariño. Cuando digo que Cristina no piensa necesariamente igual que yo, eso no es una descalificación porque por ahí el que está equivocado soy yo. Sí tenemos un común denominador, que son valores, ideas, que nunca nos van a dividir. Ahora está descansando un poco. Hablé con ella el viernes o el sábado”.

Sobre la negociación con el FMI, el Presidente dijo que el Gobierno sigue “firme buscando un acuerdo con el FMI que le convenga a la Argentina” para que el país pueda “crecer y ordenar la economía” y destacó que a lo largo del 2021 se logró “un alto crecimiento”, de “más de diez puntos”, que superó lo que se había caído durante la pandemia de coronavirus.