Flor Destéfanis acentúa su campaña peronista en los municipios radicales

El peronismo local se mueve entre las denuncias legislativas a funcionarios del Gobierno y actos pensados con vistas a 2023. Los protagonistas están bien demarcados, por el lado de la Casa de las Leyes lo hacen Lucas Ilardo y Germán Gómez, en tanto, quién se encarga de posicionar su figura como posible candidata es la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis.

La jefa municipal se acomoda paulatinamente como aspirante a la gobernación o a la presidencia del partido a fin de año con una agenda activa de actos bajo la consigna “Peronismo Futuro” en departamentos liderados por el radicalismo. Lo hizo en Las Heras a principio de mes y anoche lo replicó en San Martín.

Se trata de una campaña que inició la senadora Anabel Fernández Sagasti en el Ángel Bustelo el pasado 21 de mayo con presencia de autoridades nacionales como el ministro del Interior, Wado de Pedro, y que continúa la intendenta santarrosina por su lado.

El presidente del INV, Martín Hinojosa, participó de un evento que tuvo como principal protagonista a Flor Destéfanis en San Martín.

Este miércoles Destéfanis encabezó una charla junto a la diputada provincial Valentina Morán, presidenta de la Juventud Peronista de Mendoza, en el local “Cinerama” de San Martín. Allí hablaron de justicia social, feminismo, educación y políticas ambientales.

Del evento participaron no solamente dirigentes del PJ locales, sino también el presidente del INV, Martín Hinojosa, otro “cuadro” joven que en el peronismo están impulsando para la batalla de 2023.

Valentina Morán y Flor Destéfanis. Gentileza

La intendenta sostuvo que “en el Siglo XXI no hay justicia social si no hay acceso a la educación y al conocimiento. Me enorgullece que haya sido el peronismo el que volvió a otorgar los derechos y la igualdad de oportunidades”.

“Justicia social es la distribución equitativa de los bienes materiales y espirituales. Como principio, como un acto de fe y esperanza, desde el peronismo debemos capitalizar esa esperanza como fuerza que percibe la felicidad del pueblo”, explicó Destefanis.

Y manifestó en clave de campaña: “Debemos luchar con fuerzas. No se trata de lo que nos conviene de manera individual, sino lo que necesita el peronismo y el proyecto colectivo”

“Seamos generosos y humildes. Cuando decimos que la Patria es el otro, debemos comprender que todos los compañeros y compañeras son valiosos y valiosas”, agregó.

Y agradeció el acompañamiento de la juventud peronista: “Me llena de alegría ver un auditorio lleno de militantes que quieren recuperar la esperanza, el entusiasmo, y las ganas de gobernar”.

“Sigamos militando sin descanso porque unidos y organizados vamos a devolverle la felicidad a los mendocinos y mendocinas”, enfatizó Destéfanis y completó: “Debemos prepararnos para el proyecto de país y provincia que queremos. Debemos debatir esta doctrina para construir una mejor patria”.