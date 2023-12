Fiscalía analiza pedir una “inspección ocular” de la casa del exjuez Bento

El megajuicio al exjuez federal Walter Bento se acerca a un impasse por la feria judicial. Las audiencias de esta semana consistieron en la toma de declaraciones a empleados judiciales (algunos de cuales habrían incurrido en contradicciones, según la fiscalía) y policías que intervinieron en la instrucción de la causa. Fue precisamente luego del testimonio de un efectivo policial que que el Ministerio Público Fiscal advirtió que podría pedir una inspección ocular de la casa del exmagistrado en el barrio Palmares.

La posibilidad de volver a revisar la casa de Bento, que fue allanada el 5 de mayo de 2021, produce tensiones con la defensa del exmagistrado, que busca preservar la “intimidad” de su familia, ya que el acusado de dar coimas a cambio de beneficios judiciales ya no está allí: se encuentra detenido en la cárcel de Cacheuta desde comienzos de noviembre.

El procedimiento de 2021 se hizo en un contexto diferente al actual. Bento en aquella época todavía no había sido destituido y los efectivos se cuidaron de no incomodarlo demasiado. “Le preguntaban al propio juez qué tenía en los cajones”, comentan algunas fuentes judiciales, disconformes con lo obtenido. Tampoco son buenas las imágenes ni las filmaciones.

Estas deficiencias suelen explotar en el juicio cuando los fiscales intentan revivir detalles de aquel allanamiento. Este viernes declaró Diego Ezequiel Puebla, uno de los efectivos que participó en aquel procedimiento. Y hubo particulares discusiones entre los abogados defensores del exjuez, Felipe Salvarezza y Gustavo Gazali; y la fiscalía, a cargo de María Gloria André y Dante Vega.

Los fiscales insistían con mostrar imágenes que el efectivo que participó en el allanamiento ya había reconocido con anterioridad, pero la defensa buscó evitarlo por una cuestión de “privacidad”. Hay que aclarar que esta exhibición es al testigo, no se transmite en vivo por You Tube, como el resto de la audiencia.

Uno de estos cruces fue por los cajones de la casa del exjuez. En un momento, el fiscal Vega les advirtió a los abogados defensores que “la intimidad cede, rebuscar la intimidad en estas imágenes que no se proyectan hacia el exterior es una petición que no puede ser atendida”. Luego afirmó: “De lo contrario (en caso de no querer que se proyecten las imágenes), si insisten, vamos a evaluar solicitar una nueva inspección ocular para que veamos todos la casa”.

Los abogados defensores señalaron de inmediato que “lo que hizo la fiscalía es una amenaza”. A lo que el tribunal, a cargo de la jueza Gretel Diamante, advirtió que de ninguna manera se estaba violando la intimidad de la familia Bento, sobre todo, porque no se transmiten las imágenes vía streaming.

En tanto, con bastantes imprecisiones, el inspector que pertenece a la división de investigaciones relató la escena que se encontró en el domicilio del ahora exjuez Bento. “Llegamos al lugar, básicamente, se buscaban teléfonos, no tengo conocimientos de la causa, solo nos reunieron para allanar la casa”, dijo.

Y agregó: ”Encontramos un teléfono o dos, no recuerdo bien, y una notebook”. También detalló que se encontró con una “casa de un comedor, habitación matrimonial, una cava de vinos, dos garajes -el testigo no recordaba si habían dos o tres autos y una camioneta-, vestidores y arriba un gimnasio”. Entonces, la Fiscalía le exhibió al testigo una serie de imágenes para que reconociera si coincidían las del allanamiento con los recuerdos que tenía sobre el hecho.

El testigo dijo también que se secuestró “dinero en un vestidor”, pero no recordó la suma. La fiscalía pidió que Puebla reconozca la imagen que tenían del vestidor, a lo que rápidamente la defensa pidió, nuevamente, que no se sigan mostrando imágenes de los cajones de ropa de los imputados. “No entiendo esta instancia, lo que está secuestrado ya está, y el testigo ya reconoció las imágenes, está el acta, no vamos a realizar ninguna nulidad. Ya escuchamos todo del testigo y no se acuerda”, destacaron los abogados de Bento.

A su turno, la defensa le consultó por la cantidad de allanamientos filmados que hay, a lo que el policía aclaró que “es raro que se filme”.

En aquel procedimiento de 2021, entre los bienes que se secuestraron había euros y dólares. “Tenía 3.600 euros en un neceser en mi habitación y ni me acordaba que los tenía, creía que eran 5 o 6″, dijo el propio Bento en una de sus defensas ante el Consejo de la Magistratura.

No habría muy buenos registros visuales del allanamiento, pero la casa de Bento en Palmares tiene también una cava de vinos de importantes dimensiones, a pesar de que el exjuez ha declarado que es abstemio.

Aquel operativo no permitió dar con el teléfono celular de Bento, que nunca fue entregado por el exjuez, y que habría sido clave para la causa.

Pero lo cierto es que aquel allanamiento sigue provocando tensiones en el juicio. Los abogados de Bento se sintieron “amenazados” por el fiscal este viernes. “Es la quinta vez que amenaza con una inspección cuando tiene toda la casa filmada”, dijeron. Para el fiscal el material que tiene no es tan bueno, aunque un retorno a la casa del exjuez, por ahora, es solo una posibilidad.