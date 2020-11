Finalmente, luego de dos meses en comisiones del Senado, Mendoza avanza hacia una legislación con Ficha Limpia a la que se le agregaron una serie de delitos una vez que llegó desde la Cámara de Diputados. Ahora, será este órgano el que deberá darle la sanción final para que finalmente sea ley.

El pasado 16 de setiembre, Diputados dio media sanción al proyecto que impulsó María José Sánz e hizo punta en el país con una iniciativa que busca combatir la corrupción en la política. La tarea de los legisladores llegó a los medios nacionales con el título de que “Mendoza sería la primera en tener su ley”, calificando de “histórica” la sesión.

Pero esos títulos rimbombantes quedaron en el pasado porque la iniciativa deambuló por el Senado y Chubut le ganó de mano a Mendoza sancionando su propia “ficha limpia” la semana pasada.

En detalle

El proyecto busca que los candidatos a los distintos cargos electivos no tengan condenas a penas privativas de la libertad aunque no tengan condena firme. Dentro de los delitos que se contemplarían -ya que todo dependerá del tratamiento- se encuentran aquellos cometidos contra la administración pública, económicos, financieros contra las personas, la integridad sexual, el estado civil, la libertad y la propiedad.

Además, los partidos políticos o alianzas electorales deberán acreditar que sus candidatos están aptos para estar en las listas. Para acreditar la ficha limpia deberán exigir a todos los precandidatos y candidatos titulares y suplentes que integren sus listas el Certificado de Antecedentes Penales (CAP) emitido por el Registro Nacional de Reincidencia (o el informe o documento que lo reemplace). De esta forma, serán responsables directos de su presentación ante los órganos con competencia electoral.

Si no se presenta el certificado o no se reemplaza al precandidato o candidato en el término previsto, la lista de dicho partido político o alianza electoral será considerada como lista incompleta y no podrá participar de las elecciones provinciales o municipales.

De conseguir sanción definitiva, en las próximas elecciones no podrían ser candidatos dirigentes políticos como Luis Lobos, el ex intendente de Guaymallén que recibió 4 años y seis meses en mayo de 2019, por ser considerado autor del delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública en la modalidad administración infiel; o Leonardo Hisa, el exlegislador radical imputado por el femicidio a su ex pareja, Norma Carleti. Actualmente está cumpliendo con la prisión preventiva en su domicilio a la espera del juicio que será por jurado.