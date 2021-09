Filtraron un tercer audio de Fernanda Vallejos: “Por mí se pueden ir bien a la con... de su madre”

El jueves se filtraron dos audios de la diputada nacional ultra kirchnerista Fernanda Vallejos, en los que habla sobre Alberto Fernández y lo tilda de “ocupa” y “mequetrefe” y le explica al receptor del audio que el actual presidente debería hacerle caso a su vicepresidenta Cristina Kirchner. Estas notas de voz echaron más leña al fuego de la pelea ya existente en el Ejecutivo y como si eso fue poco ahora apareció una tercera evidencia.

En las últimas horas dieron a conocer un nuevo audio de Vallejos en el que habla de que el modelo presidencial de Alberto es “un fracaso”, critica la campaña electoral y la gestión de la pandemia. Se trata de un mensaje de 14 minutos dirigido a un tal “Marcelo”. En este nuevo mensaje la diputada vuelve a culpar al presidente y demás funcionarios por la “derrota catastrófica” de la PASO.

“Fue una derrota catastrófica. Por mí se pueden ir bien a la con... de su madre, te lo digo así porque me preocupa, porque le estamos regalando la vuelta a la derecha y esto va hacer una catástrofe”, dice la legisladora.

En el nuevo audio, Fernanda Vallejos habla de que la situación que atraviesa el Gobierno se replicó en todo el país: “El mapa argentino quedó pintado de amarillo”.

Y acto seguido agrega: “Estoy muy sorprendida por la falta de reacción política. Si no previeron que este resultado podía darse porque muchos no éramos optimistas. No porque tengamos algo en contra del Gobierno, sino porque la realidad concreta y la ausencia de toma de decisiones críticas en algunos aspectos y, sumado a eso, la realidad política”, aseguró.

En la nota de vos de 14 minutos, Vallejos afirma que había que anticiparse y “haber tenido un plan para responder” porque “hasta un empate era una derrota”.

“No había plan de contingencia, lo que ya me parece un error gravísimo porque no podés ser un improvisado cuando tenés la responsabilidad de gobernar un país”, dice más adelante en referencia a Alberto Fernández.

Y sin tapujos agrega: “Las reacciones son pésimas: cero autocrítica. Y eso la sociedad lo percibe, la gente no come vidrio, come un poco, pero no todos los días. Tendría que haber habido una respuesta contundente”.

Después de manera muy dura y sin medir consecuencias de sus palabras, la legisladora apunta directamente a la gestión de Alberto: “Para mí es muy sencillo, lo resumo en una frase: este Gobierno fracasó, hay que asumirlo, fracasó. Y no solo un fracaso, un fracaso rotundo”.

Y enfatiza en ese sentido: “Frente a un Gobierno que fracasó, miremos el ejemplo europeo. Los famosos gobiernos de coalición, lógicamente nosotros no tenemos primer ministro nuestro sistema es diferente, pero bueno han ensayado un modelo entre comillas económico. Un compañero me dijo el domingo ‘siempre que se han hecho ensayos de laboratorios, estos engendros terminan resultando un monstruo’. Bueno, este Frankenstein nos está devorando, pero bueno los gobiernos de coalición frente a fracasos como este cuando pierden la mayoría qué hacen: se baraja y se da de nuevo, y hay que armar un Gobierno nuevo, bueno, acá eso tenía que ocurrir el lunes”.

Continúa quejándose ante el mensaje para “Marcelo”: “Acá había que armar un gobierno nuevo y tenía que ocurrir el lunes, pero bueno como no hay ningún tipo de previsión ni planificación, no te digo estratégica ni táctica, nada de eso ocurrió”.

“La única que yo veo que ha reaccionado bien es Alicia Kirchner, que le pidió la renuncia a todos sus funcionarios y es lo que tenía que haber hecho Alberto, el tipo esta atornillado y tiene atornillados a todos los inútiles que tiene en el gabinete y cuando todos, digo todos, eh... de todos los colores, pelajes, orígenes. Acá no se salva nadie”, prosiguió.

Y finalmente concluyó: “Nos conduce nuevamente a la derrota”.