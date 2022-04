Fiesta en Olivos: Fabiola Yañez pidió perdón a los argentinos y dijo estar a “disposición de la Justicia”

La primera dama Fabiola Yañez se refirió por primera vez a la polémica en torno a la fiesta de Olivos. “Ésta es la primera oportunidad que se me presenta para hacerlo, debo transmitirle a todos los argentinos y argentinas mi sincero pedido de disculpas y, por supuesto, mi gran arrepentimiento, ahora sí en primera persona, por lo ocurrido”, señaló en una entrevista

Cuando sucedió, tanto el presidente Alberto Fernández como el equipo de Comunicación salieron a dar explicaciones: “De todas maneras pedir disculpas, para mi persona, no era suficiente en ese momento; al contrario, me parecía muy poco. Entonces opté por ponerme como cualquier ciudadana a disposición de la Justicia desde el primer día. Me parecía que era lo que la gente merecía y aceptar mi entera responsabilidad sobre los hechos”.

La foto de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos

“Hoy estoy a la espera de lo que la Justicia considere que sea el pago por aquel tremendo error que cometimos. Aunque ni siquiera haya sido previsto con antelación, ni organizado”, añadió.

La celebración tuvo lugar el 14 de julio del 2020, cuando había medidas restrictivas a la circulación en el marco de la pandemia de Covid-19, específicamente durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Se identificaron a las nueve personas que entraron al chalet presidencial de Olivos en aquel entonces para festejar los 39 años de Fabiola.

La polémica fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez en Olivos

Los asesores Sofía Pacchi y Emanuel López -quien también es conductor de televisión; el actor Fernando Consagra; Rocío y Florencia Fernández; Santiago Basavilbaso; Stefania Domínguez; el colorista Federico Abraham; y la estilista Carolina Marafioti fueron los que ingresaron a las 21:30 y se retiraron cerca de las 2.