El pasado 16 de setiembre, Diputados aprobó la ley de Ficha Limpia e hizo punta en el país con una iniciativa que busca combatir la corrupción en la política. La tarea de los legisladores llegó a los medios nacionales con el título de que “Mendoza sería la primera en tener su ley”, calificando de “histórica” la sesión.

Pero esos títulos rimbombantes quedaron en el pasado porque hace dos meses que el proyecto deambula por el Senado y Chubut ya le ganó de mano a Mendoza sancionando su propia"ficha limpia" (Ver aparte).

La ley, muy militada desde las organizaciones sociales, establece que personas condenadas por delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, entre otros, no pueden ser candidatos a cargos electivos u ocupar funciones públicas.

En Mendoza, el proyecto unifica tres propuestas impulsadas por los diputados radicales María José Sanz y José Orts que buscan introducir modificaciones a la Ley 4.746 Orgánica de Partidos Políticos.

El proyecto que recibió media sanción en la cámara baja, el 17 ya estaba en la mesa de entradas del Senado y el 22 del mismo mes consiguió estado parlamentario. ¿Entonces por qué no se trató en el recinto inmediatamente si tenía el visto bueno de la mayoría de las fuerzas políticas? Aunque nadie lo dice a viva voz, la verdad fue que quedaron algunos delitos afuera del articulado. “Estaban los delitos contra la integridad sexual, fraude o enriquecimiento ilícito pero quedó afuera el homicidio simple”, dijeron para explicar lo que falta a la norma

Por lo tanto, no quedó otra salida que cambiar el proyecto en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Recién el 30 de octubre los senadores incorporaron al articulado otros delitos, para evitar que quienes los hayan cometido puedan integrar listas a cargos públicos. “Entre los delitos que se incorporarían se encuentran temas económicos, homicidio simple o delitos de carácter público”, informan en la Legislatura.

La estrategia fue conjunta entre el radicalismo y el peronismo. Lucas Ilardo, Alejandro Abraham y Juan Carlos Jaliff, presentaron despachos modificando el proyecto original con las mismas incorporaciones. “El objetivo es tratarlo en noviembre para que se convierta en ley. Tener dos despachos demostrará que todos estamos de acuerdo en tener un proyecto de Ficha Limpia”, aseguró Jaliff.

Asi, hoy se cumplen dos meses desde la sanción en Diputados, lugar al que deberá volver al proyecto para su sanción definitiva. Según el oficialismo el tema está en la agenda: “Se terminará de definir su tratamiento esta mañana en la reunión de labor parlamentaria”, indicó el jefe del bloque de Cambia Mendoza, Alejandro Diumenjo, y el presidente de LAC, Marcelo Rubio, afirmó lo mismo.

El otro factor que influyó en la postergación del tratamiento en el recinto fue la accidentada sesión del martes pasado. “La semana pasada se pasó a cuarto intermedio porque no se pudo sesionar por problemas técnicos”, indicaron. Todo indica que el martes por la mañana se retomará la sesión del 10 de noviembre y por la tarde se realizará la del día. En alguna de las dos se incluirá en el orden del día Ficha Limpia.

Los detalles

El proyecto busca que los candidatos a los distintos cargos electivos no tengan condenas a penas privativas de la libertad aunque no tengan condena firme. Dentro de los delitos que se contemplarían -ya que todo dependerá del tratamiento- se encuentran aquellos cometidos contra la administración pública, económicos, financieros contra las personas, la integridad sexual, el estado civil, la libertad y la propiedad.

Además, los partidos políticos o alianzas electorales deberán acreditar que sus candidatos están aptos para estar en las listas. Para acreditar la ficha limpia deberán exigir a todos los precandidatos y candidatos titulares y suplentes que integren sus listas el Certificado de Antecedentes Penales (CAP) emitido por el Registro Nacional de Reincidencia (o el informe o documento que lo reemplace). De esta forma, serán responsables directos de su presentación ante los órganos con competencia electoral.

Si no se presenta el certificado o no se reemplaza al precandidato o candidato en el término previsto, la lista de dicho partido político o alianza electoral será considerada como lista incompleta y no podrá participar de las elecciones provinciales o municipales.

De conseguir sanción definitiva, en las próximas elecciones no podrían ser candidatos dirigentes políticos como Luis Lobos, el ex intendente de Guaymallén que recibió 4 años y seis meses en mayo de 2019, por ser considerado autor del delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública en la modalidad administración infiel; o Leonardo Hisa, el exlegislador radical imputado por el femicidio a su ex pareja, Norma Carleti. Actualmente está cumpliendo con la prisión preventiva en su domicilio a la espera del juicio que será por jurado.

Chubut la aprobó y se adelantó a Mendoza

Chubut fue la primera provincia en el país en tener su Ficha Limpia. El 13 de noviembre, 26 diputados votaron a favor de la ley en una sesión remota. Pero la norma tiene algunas diferencias con la que se busca aprobar en Mendoza. No toma la primera instancia como limitación, sino que deja inhabilitadas para presentarse a precandidaturas y a ejercer cargos partidarios a las personas que tengan condenas en segunda instancia por fraude, malversación de fondos, lavado de activos y otros delitos dolosos contra la administración pública.

La ley aprobada en Chubut salió por unanimidad y está a la espera de ser promulgada por el gobernador Mariano Arcioni. Esperan que sea aplicada en los próximos comicios.