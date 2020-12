Ficha Limpia: Suárez promulgó la ley anticorrupción y Mendoza es la primera provincia en implementarla

Este jueves, a través de su cuenta de Twitter, el gobernador Rodolfo Suárez anunció la promulgación de la Ley de Ficha Limpia que busca combatir la corrupción en la política. “Esta norma, nos posiciona como la primera provincia que impide a quienes cometieron delitos de corrupción, contra la libertad y la integridad sexual, entre otros, acceder a una candidatura u ocupar un cargo público de funcionario”, aseguró el primer mandatario.

La iniciativa impulsada por la diputada radical María José Sanz y por José Orts obtuvo su sanción final el 25 de noviembre, tras un largo peregrinaje en la Legislatura. Al respecto, Rodolfo Suárez afirmó que esta nueva normativa es un “avance enorme en materia institucional” en todos los poderes del Estado y aporta al “fortalecimiento del sistema democrático, combatiendo la impunidad en la función pública”.

Como ya fue promulgada, la legislación estará vigente para el armado de listas de las elecciones legislativas de 2021 en la provincia. Los partidos políticos o alianzas electorales deberán exigir a todos los precandidatos, candidatos y suplentes el Certificado de Antecedentes Penales (CAP) emitido por el Registro Nacional de Reincidencia. Esta documentación será esencial para la presentación de listas y para participar de los comicios.

En las próximas elecciones no podrían ser candidatos dirigentes políticos como Luis Lobos, ex intendente de Guaymallén, quien fue penado por ser considerado autor del delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública en la modalidad administración infiel. También se suma a esta lista el ex legislador radical Leonardo Hisa, imputado por el femicidio de su ex pareja Norma Carleti.