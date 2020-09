Ficha limpia: el PJ quiere que sólo se excluya candidatos con condena firme

A más de un mes de que empezara a tratarse el proyecto para que candidatos y candidatas tengan Ficha Limpia, no hay acuerdo entre oficialismo y oposición en uno de los puntos que ha despertado polémica: en qué momento de la situación judicial quedarán coartadas.

Mientras el proyecto de la radical María José Sanz quiere que “las personas que se encuentren condenadas, en Juicio Oral y Público, a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso”, el aporte del peronismo es “con sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, a pena privativa de la libertad”. Por otra parte, la oposición propone que se amplíen estas fichas limpias a otros cargos ejecutivos, y que no sean sólo legislativos.

Los cambios a la Ley 4746 de Partidos Políticos pretende, por un lado, dificultar que sean candidatos quienes tengan causas o que hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública, el orden financiero del Estado, y por otro, aquellos condenados por delitos contra la vida y la integridad sexual. Y el punto en común para aplicar estos requisitos a otros cargos.

La bandera que enarbola el peronismo es la de Oscar Sandes, ex director de Vialidad que por parte del Tribunal de Cuentas ha sido multado y se le han aplicado cargos que totalizan unos $3 millones. La causa judicial sigue su curso y está jubilado, es uno de los nombres que expone la oposición sobre “los refugiados de este gobierno”, apunta el diputado Germán Gómez (PJ).

Del otro lado tampoco llegan flores: Carlos Menem y Luis Lobos, ambos peronistas tienen sus sentencias apeladas y, si bien el caso del ex presidente no es algo viable en la provincia por su domicilio, el de Lobos sí.

“Lo que no dice el PJ en su proyecto es que pretensen que sea con cosa juzgada que no se da hasta los tribunales de La Haya, entonces Carlos Menen o Luis Lobos podrían seguir siendo candidatos. Estamos de acuerdo con los cargos ejecutivos. De hecho hay un proyecto presentado por el diputado Gustavo Cairo (PRO) que estamos proponiendo que se trate en la sesión de mañana (por hoy)”, explicó el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

Pero Gómez dispara: “nadie los va a traer de candidatos, lo más grave es que sucedan casos sin condena, como el caso de los tickets en la época de (Julio) Cobos y ahí lo tenés de senador”.

El ex intendente de Guaymallén, Luis Lobos recibió 4 años y seis meses en mayo del 2019, por ser considerado autor del delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública en la modalidad administración infiel. Apeló el fallo y la condena aún no está firme.

Otro nombre que aparece en el tapete por parte del PJ es el de Leonardo Hisa, ex legislador radical que actualmente está cumpliendo con la prisión preventiva en su domicilio, a la espera del juicio que será por jurado. Está imputado por el femicidio a su ex pareja, Norma Carletti, y recibirá veredicto en un juicio por jurados. En caso de ser condenado, y apela, la propuesta del peronismo le abrirá la puerta.

La defensa constitucional del peronismo

“Es inconstitucional lo que plantean, porque hay un principio fundamental que es el de la defensa del juicio, lo cual va atado al principio de inocencia, del debido proceso. Toda persona para ser declarada culpable debe pasar por ese debido proceso y su sentencia tiene que quedar firme, es autoridad de cosa juzgada, es algo razonable que está dentro de un marco de institucionalidad clara y concreta que plantea la Constitución”, indicó Germán Gómez.

Ante el planteo radical, sostuvo que “quieren que con una sentencia se de esta situación, y ¿qué puede suceder? Que esa persona interponga un recurso ante Casación ante la Corte y se de vuelta el fallo, cosa que ha pasado y ha sucedido. Pero eso no dura seis meses, se han acelerado los procesos penales”.

“Entonces vas a condenar a una persona, le vas a generar una carga de no poder ser funcionario en un proceso que no está firme lo que llevaría a si mañana, el tribunal superior que es algo que pasa, le vas a coartar la posibilidad de que sea candidata, y va a generar un daño irreparable. ¿Quién va a la corte internacional? Lo más grave es que sucedan casos sin condena. Los aportes que hemos hecho es para no hacer por las que se nos rían, porque se nos van a reír”, dijo el sanrafelino.

Indignada, María José Sanz le pidió la opinión al reconocido constitucionalista Daniel Sabsay vía Twitter y la respuesta fue contundente: “Me parece indignante porque esa propuesta vacía de sentido y la misma razón de ser de “Ficha Limpia”. En suma, huele a complicidad con los corruptos que pretenden acceder a las bancas para convertirlas en aguantaderos”.