Fernando Straface: “En la Argentina que le va a tocar a Horacio, no hay gradualismo para cambios”

Varios funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta han recorrido las provincias, junto a él, o en soledad. Son sus voceros y las personas de confianza que transmiten la propuesta electoral del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires rumbo a las elecciones primarias del 13 de agosto. Fernando Straface, secretario general y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha pasado gran parte de este tiempo en Mendoza.

Fue el embajador larretista en el búnker de Cambia Mendoza en las elecciones primarias provinciales mientras que Patricia Bullrich se hizo presente. Estuvo en las definiciones de listas, y conoce muy bien al precandidato presidencial. Entrevistado por Los Andes, ahondará en la interna de Juntos por el Cambio, el día después y cómo seducir al votante del derrotado o derrotada para que acompañe en octubre.

-¿Cómo se transitan estos últimos días de campaña?

-Con la convicción de que usamos el tiempo de campaña para conversar con los argentinos, a lo largo y al ancho del país, de un proyecto de país. En los últimos días también empezamos a ver las últimas dos semanas que es cuando la gente presta más atención que empieza a haber una reflexión un poco más profunda después de la bronca, después del reflejo de a quién le vamos a dar a gobernar este país. Ahí es donde yo creo, y tratamos de transmitirlo, que Horacio tiene algunas credenciales positivas respecto del resto como es su experiencia de gobierno, su vocación de formar equipos, de no pensar que este país se arregla con una sola persona y su gran propuesta de que para hacer la reforma que Argentina necesita es necesaria una coalición política ampliada. La tesis de esa ampliación está en Cuyo, se verificó en San Luis y San Juan. Ni Claudio Poggi ni Marcelo Orrego tienen origen en Juntos por el Cambio pero logramos construir un destino común con ellos.

-Un asesinato tan conmocionante como el de Morena en Lanús a días de las elecciones, ¿cómo puede impactar?

-Nadie puede concebir lo que pasó, como que se transgredió los límites de la condición humana. Nadie puede creer que lo que haya pasado de esa forma y por lo tanto también la empatía con eso es haber suspendido la campaña acá en Mendoza. Y sobre los efectos electorales, el primero es una profunda bronca que te lleva a enojarte con todo, con la vida y el segundo, es el momento que te da lugar a cierta reflexión de decir bueno, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Y quién eventualmente de esta oferta electoral me da la idea de que pueda hacer algo para cambiarlo de acá el domingo. Yo creo que va a pasar eso.

-¿Siguen confiando en la fiscalización conjunta?

-No tenemos ninguna duda desde el espacio de Horacio Rodríguez Larreta que va a ser una fiscalización correcta, unificada en la presencia de un fiscal de Cambia Mendoza en cada mesa y después, cada lista, cada opción presidencial, tendrá un fiscal general por escuela para atender algún requerimiento del fiscal puntual. también debo decir que que Mendoza también.

Retrato. Entrevista a Fernando Straface Secretario General y Relaciones Internacionales de la Ciudad Autónima de Buenos Aires. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

-Destacaba que Rodríguez Larreta tenía gestión y sabía liderar equipos. Mauricio Macri tenía esas características y también fue Jefe de Gobierno, ¿qué tiene Larreta que no tuvo Macri pensando en que llegue a ser Presidente?

-Creo que llegamos con una coalición con mejores condiciones para convertirse de verdad en una coalición de gobierno. Juntos por el Cambio tuvo la gran fortaleza de mantenerse unida después de perder en el ‘19. Eso nos da la ventaja de que con un programa muy claro, que es esta obsesión que tuvo Horacio de formular el programa de gobierno, poder con los otros socios de la coalición, acordar los términos del gobierno. Creo que va a ser un gabinete muy federal el de Horacio y también de coalición.

-¿Cómo será ese gabinete?

-Él tiene decidido que de los 22 ministerios va a volver a un gabinete de entre 8 y 10 ministerios, lo que muy históricamente tuvo en la Argentina ese gabinete va a reflejar el mosaico Federal de la Argentina y la coalición que va a ser Juntos por el Cambio. Me parece también que es un signo de la ampliación que Horacio quiere llevar adelante y después hay una diferencia de la situación país también. Acá no hay lugar, en esta Argentina que le va a tocar Horacio, para un proceso gradual de cambio porque estamos en condiciones donde nadie nos presta, donde o hacemos los cambios o la Argentina no va a encontrar estabilidad y si no encuentra estabilidad no arranca. El mundo también es diferente y con muchas más tensiones pero eso le abre oportunidades a la Argentina. Y esas oportunidades están distribuidas federalmente.

-Es la primera interna entre dos figuras del Pro dentro de Juntos por el Cambio, ¿estas tensiones son propias de esta situación?

-Yo vivo 8 años en Estados Unidos y fui testigo de varias primarias. Fuimos muy muy civilizados más allá de algunos cruces con mayor tensión comparado con lo que pasa en otros sistemas políticos como por ejemplo, el de Estados Unidos. Pero claro que hay una diferencia, sino no estaríamos compitiendo en una Paso. Horacio hace muchísimo hincapié en las condiciones políticas que sostienen, no sólo en la aprobación de las reformas, sino condiciones para que duren en el tiempo. Él dice: al kirchnerismo hay que ganarle el domingo, pero después hay que gobernar muy bien el lunes para que no se generen la condiciones para que vuelva. Y esta es la tesis central de él y por eso la ampliación y por eso la voluntad de formar un cuerpo político muy grande. Además, ahora hay condiciones, otro punto de partida mejor al que tuvo Mauricio Mauricio cuando fue presidente: tuvo un tercio de los Diputados, un quinto de los senadores y cinco provincias gobernadas por Juntos por el Cambio. Acá podemos partir con la mitad de cada cámara y quizás 10 provincias gobernadas por Juntos por el Cambio.

-¿Cómo piensa ese día después de las elecciones? Gane quien gane...

-No hay ninguna duda de que desde acá al 13 a la noche, las pasiones van a estar a la orden del día y cada uno de cada espacio va a sentir como algo tremendamente ganar la primaria. cuando haya un resultado consolidado de la primaria, los dos protagonistas, van a liderar un proceso de entibiamiento de las pasiones, de cual es la claridad del objetivo de todo esto, que es ganarle al kirchnerismo. Nos une mucho más eso que lo que nos separa una primaria.

-¿El desafío es retener los votos? Da la impresión y que ahí está más difícil la unión entre ustedes...

-Yo creo que el votante no es que mira a ver qué dice el dirigente para hacer. El votante decide lo que quiere hacer. el mutante decía lo que quieras hacer, pero sigue Si ven a Juntos por el Cambio unido, con dirigentes que tienen una pedagogía a favor de mantenerse unido para ganarle al kirchnerismo, con ideas compartidas, con equipos ensamblados. Una de las cosas que vemos en todo el país es que cuando caminamos hay una profunda vocación de cambio en la Argentina. La gente tiene claro que así no nos fue bien. El cambio de nuestras vidas no es un slogan, es que si sos una abuela, que tu nieto tenga mejores condiciones para no tener que irse del país. Si sos padre o madre de familia, que con tu laburo puedas progresar. Si la sociedad ve que Juntos por el Cambio tiene claridad de eso, yo no tengo duda, que nos van a acompañar mayoritariamente.