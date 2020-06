Fernández volvió a poner en duda Portezuelo: “La obra se va a hacer con el acuerdo entre provincias ”

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, volvió a referirse hoy sobre la obra Portezuelo del Viento, al indicar que la obra se hará pero “con el acuerdo de las provincias” y además sostuvo que él no planteó un punto de conflicto en el levantamiento de la presa, sino que “el conflicto existe”.

En diálogo con emisoras de Radio Nacional en todo el país, el Mandatario indicó que lo que las consecuencias de la obra afectan “a muchos más que la provincia de Mendoza”.

“Siempre digo que quiero vivir en un país federal, en donde todos nos respetemos entre todos. Qué es lo que yo veo con esa obra, con la que no estoy en desacuerdo. Lo que veo es que las consecuencias de esa obra afectan a muchos más que a la provincia de Mendoza”.

En este sentido, pidió a los gobernadores que “vean cómo en caso de hacerse, no afecte a nadie. Una administración conjunta de las provincias. Yo pido que se pongan de acuerdo, porque el impacto ambiental se ha hecho solo en Mendoza y nadie ha tenido en cuenta el impacto en las otras provincias”.

“Yo no puedo estar en desacuerdo con la obra porque se inició cuando era jefe de gabinete de Néstor (Kirchner). No debería ser un conflicto sino una obra que sirva a todos. Nosotros tenemos un compromiso con la provincia de Mendoza y queremos honrarlo, pero garantizándonos de que esto no lastime a nadie, y estamos recibiendo muchas quejas de otras provincias”.

Por último indicó que pretende que se realice Portezuelo del Viento “con el acuerdo de todas las provincias. Espero que podamos hacerlo, yo no planteé un punto de conflicto, el conflicto existe. La solución no es que la obra no se haga”, finalizó.