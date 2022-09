Fernández viaja a Nueva York para asistir a la Asamblea de la ONU y condenará el ataque contra Cristina Kirchner

Alberto Fernández viaja esta tarde a Nueva York para participar de la asamblea general de Naciones Unidas. El mandatario estará acompañado por una comitiva integrada por el canciller Santiago Cafiero; el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello; la primera dama, Fabiola Yáñez; la portavoz Gabriela Cerruti y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Este último, muy cuestionado por el rol de la custodia de la Policía Federal en el ataque a Cristina Kirchner.

El Presidente definirá su discurso ante la ONU este domingo en Manhattan, pero ya está previsto, según La Nación, que hará “una referencia al ataque a la vicepresidenta”, ocurrido el 1 de septiembre, y “condenará la violencia política”. También evocará los 40 años de democracia que se cumplen el próximo año, así como insistirá en los reclamos por el atentado a la AMIA y la soberanía de las Malvinas. Además, según dijeron fuentes oficiales, “Argentina va a llamar al diálogo y el cede de la violencia por el tema Rusia”.

Durante el domingo también trabajará, junto a Cafiero, en presentaciones que hará en los encuentros que mantenga junto con otros mandatarios, como Pedro Sánchez de España y Emmanuel Macron, de Francia.

Alberto Fernández junto con Emmanuel Macron, presidente de Francia. / Foto: AP

Fuentes oficiales explicaron que, además, “el viaje a ONU conceptualmente es una oportunidad para que la Argentina reafirme lo que viene sosteniendo: que la pandemia y la guerra puso en riesgo las cadenas de suministros de toda la economía internacional”. Y que “las cadenas globales de valor están en crisis y hoy se suma también la cadena de suministros”, tras lo que agregan que ahora el desafío es “cómo el país se inserta en estas cadenas”.

Como vienen expresando en distintas exposiciones internacionales, Fernández hará hincapié en las “potencialidades argentinas”, en referencia a la posibilidad de constituirse “como proveedor estable y creciente de alimentos y energía, potencialidades en energía y GNL, petróleo y energías renovables”. El mandatario también mencionará que hay más de 30 empresas invirtiendo en Vaca Muerta, “que el Gasoducto se está desarrollando, tenemos la firma de YPF Petronas”.

Al igual que hizo en junio pasado en la Cumbre de las Américas de Los Ángeles y en el G-7 de Múnich después, Fernández planteará que “el primer semestre del año fue muy bueno para Argentina”, en referencia a que, aseguran, “exportamos 65% más de trigo y maíz más de un 50%”. Apertura de nuevos mercados como el de la India o las inversiones alrededor de minerales como el litio son otros de los ejes que ilusionan en las filas de Fernández.

Alberto Fernández junto a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. / Foto: Presidencia

Agenda de Alberto Fernández en EEUU

El lunes, a las 15, Fernández tiene previsto participar la semana de la Corporación Andina de Fomento (CAF) invitado en su doble rol de presidente argentino y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). A las 19, en la sede del Consulado General de Argentina, participará de la presentación de una muestra denominada “ESMA, memoria argentina para el mundo”. El gobierno busca instalar a la exESMA como patrimonio universal de UNESCO. Se trata de un trabajo que viene desarrollando Argentina desde 2014 y la presentación formal se hizo con Marcela Losardo, como embajadora ante la UNESCO.

El martes, poco antes del mediodía, Fernández expondrá en la The New School sobre “Enfrentar desafíos globales: una perspectiva latinoamericana”, tras lo que asistirá a un almuerzo ofrecido por el presidente español, Pedro Sánchez, en el que se hablará de seguridad alimentaria.

Entre las 17 y las 18 será su discurso en la 77 Asamblea General de la ONU y a la noche participará de una cena patrocinada por el presidente francés Emmanuel Macron, sobre energía y alimentos. Según explicaron fuentes oficiales, durante esta edición de la Asamblea no regirá el formato de bilaterales formales de presidentes, dado que la mayoría de los países estarán en Londres por el velatorio de la reina Isabel II.

Agenda de Cafiero

Cafiero, por su parte, mantendrá reuniones con sus pares de Estados Unidos, Antony Blinken; de China, Wang Yi; y de la India, Subrahmanyam Jaishankar; en el evento “The right to be me”, y en las reuniones CELAC-China y CELAC-India, respectivamente.

El miércoles la comitiva partirá rumbo a Houston, donde desde el Ejecutivo marcan una diferencia con lo realizado por Sergio Massa en su paso de la semana y señalan que Fernández se reunirá con empresas que todavía no están en el país, mientras que el titular de Economía lo hizo con otras que ya están en el país. Fernández participará allí de una exposición y almuerzo.