Fernández, sobre los atacantes de Cristina Kirchner: “Decían que el próximo era yo”

El presidente Alberto Fernández aseguró que los dos imputados por el atentado contra Cristina Kirchner, también lo tenían a él como objetivo. “Las conversaciones de los inculpados hablaban del fallido atentado contra Cristina y decían que el próximo soy yo”, contó en diálogo Telecinco, de España.

Al ser consultado respecto a si tiene miedo que atenten contra él, respondió que “hay que estar atentos”.

“Lo que no quiero es que nos separen de la gente. No nos deben hacer pensar que eso es Argentina, es una banda de sinvergüenzas que son capaces de hacer semejante atrocidad”, agregó el mandatario.

La entrevista fue en “El programa de AR”, que hoy arrancó su 19° temporada. Allí, el jefe de Estado contó que la vicepresidenta “está entera”, pese al momento de “conmoción” que atravesó.

“En Argentina, después de la dictadura no ha habido crímenes de naturaleza política y la imagen es muy dura porque es alguien que está gatillando dos veces, gracias a Dios sin suerte, sobre la cabeza -a 20 centímetros- de Cristina”, cuenta el presidente.

En medio de los cuestionamientos a la custodia de la vice y al rol del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, el Presidente señaló que “todos los sistemas de seguridad en circunstancias como esa fallan”.

“Esa persona sabía que estaba en medio de una multitud que iba a vitorear y acompañar a Cristina y sabía que cualquiera fuera el resultado iba a ser inmediatamente apresado por la gente que la rodeaba. Cuando alguien está dispuesto a poner en riesgo su vida o su libertad para lograr su objetivo es muy difícil predecirlo”, expresó.

La justicia imputó a Sabag Montiel y a su pareja Brenda Uliarte por intentar “dar muerte a Cristina Kirchner contado para ello con la planificación y acuerdo previo entre ambos”.

El expediente judicial está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, quienes fortalecen la tesis de investigación respecto a las posibles tareas de inteligencia realizadas en la zona días previos al 1 de septiembre cuando Sabag Montiel gatillo dos veces el arma de fuego contra la vicepresidenta.

“Algo no estamos haciendo lo suficientemente bien como para que en la cabeza de una persona penetre una idea tan horrible como la de matar a otro por lo que piensa o representa. No es un marciano que vino a disparar contra Cristina, no es una persona que salió por fuera de nuestra sociedad, es uno que vive en nuestra sociedad”, remarcó el mandatario argentino.

Además, sostuvo que Sabag Montiel “no es un inimputable” y que tiene plena comprensión de la “criminalidad” del acto que cometió contra la ex presidenta en la puerta de su departamento en Recoleta.

“No es un loco. Puede ser una persona enojada con la democracia, pero no puede reaccionar de este modo”, sentenció.

El sábado, el Presidente participó de la misa por la paz en la basílica de Luján (Buenos Aires), para repudiar el ataque a la vice. La celebración contó con la ausencia de la dirigencia opositora y despertó críticas por su “politización”.