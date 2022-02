Fernández, sobre la renuncia de Kirchner: “Este mismo martes vamos a decidir quién lo reemplaza”

El presidente Alberto Fernández defendió este lunes el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional y señaló que este mismo martes se decidirá quién reemplazará a Máximo Kirchner en la jefatura del bloque de diputados, tras la sorpresiva renuncia del legislador nacional al cargo.

“Yo hablé con toda franqueza el miércoles pasado con Máximo. Me contó sus diferencias con este tema. Hoy me llamó y me dijo que había tomado esta decisión. Le dije que creía que no era necesario tomar esta decisión. Me dijo inclusive que había hablado con Cristina y que ella no estaba de acuerdo con esta decisión, la renuncia a la banca”, fijo el Presidente.

En una entrevista con el canal C5N, el mandatario sostuvo que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner “también tiene sus matices y diferencias con el tema del Fondo. Y es así, y yo lo sé. Pero pasa que es que el Presidente soy yo y hay un punto en el que tengo que tomar decisiones y resolverlo”.

“Y la verdad es que yo estoy convencido que tomamos el mejor camino, estoy seguro de eso. Ahora, eso no quiere decir que dentro del Frente de Todos nos haya matices y visiones un poco más preocupadas porque este acuerdo conduzca a algún tipo de ajuste que nosotros no queremos hacer ni mucho menos. Bueno, yo eso lo respeto. Máximo tomó esta decisión, bueno, tomó esta decisión. Mañana estaremos decidiendo a ver quién lo reemplaza”, agregó.

Comentó que antes de firmar con el Fondo habló con Cristina. “Sé que tiene una mirada distinta y matices distintos. Hay un momento en el que tengo que tomar una decisión y tomé esta decisión. Y esto convencido que lo hice preservando a la economía argentina y que es el mejor acuerdo que se podía lograr con el Fondo. Es un acuerdo casi único”, afirmó.

“Máximo me dijo que él se sentía mejor volviendo al llano entre los diputados, pudiendo expresar mejor su parecer en un espacio plural, amplio y que tiene diversidad de opiniones. En esos términos me dijo que le parecía mejor dejar la presidencia. Inicialmente intenté convencerlo para que no lo hiciera. Pero como vi que era su posición dije ‘bueno, okey, es tu posición, allá vamos’”.