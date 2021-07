Fernández, sobre la pandemia: “Cada vida que se fue la cargo con mucho pesar en mí”

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que ya se están firmando los contratos con los laboratorios que tienen en fase de ensayo y producción vacunas contra el Covid-19 para niños y adolescentes, y afirmó que cada una de las vidas que se perdieron en el país por la pandemia él las carga “con mucho pesar”.

Hasta el momento, el ministerio de Salud ha notificado 97.904 muertes por Covid-19.

En un acto en Tucumán para conmemorar los 205 años de la independencia de la Argentina, el Presidente habló de la crisis económica, del desempleo que se profundizó con la pandemia, del proceso de vacunación, les habló a los jóvenes y le envió un mensaje a la oposición, a la cual acusó de haber montado una “campaña” contra la vacunación a partir “del odio, que siempre vuelve”.

Fernández dijo que actualmente se atraviesa un tiempo único para la humanidad, marcado por la pandemia. “Es un tiempo claramente frustrante porque nos impide hacer un montón de cosas. Yo pienso en los jóvenes y entiendo lo que deben sentir por no poder asistir al colegio regularmente, abrazarse con sus amigos, ir a un recital, al cine, a un partido de fútbol”, dijo.

El presidente Alberto Fernández en Casa Histórica. SECP.

“Entiendo su padecimiento. Pero me gustaría que entiendan y reflexionen conmigo que este tiempo de privación es para que disfruten su vida de aquí en adelante, para que no le arrebaten su vida hoy y la vida de sus afectados. Tenemos que hacer todo esto para que el resto de la vida de nuestros jóvenes estudien, trabajen, vayan a recitales, se junten con sus amigos, amen a sus novias, amen simplemente. Es un tiempo muy difícil, pero tenemos que pasarlo así para alcanzar el futuro”, dijo.

Según dijo, la Argentina y el mundo han debido “transitar un tiempo en la oscuridad”, porque nadie sabía qué era este virus y nadie conocía cómo sobrellevarlo. Señaló que incluso hasta el día de hoy no existe un remedio que lo cure. “Tenemos una vacuna que asegura que si el contagio ocurre va a ser más leve el padecimiento. Pero hasta ahora no se ha descubierto el remedio para este virus tan perverso, que además no para de mutar”, añadió.

En ese contexto, Fernández habló de los que “se enojan” cuando se cuida el ingreso a la Argentina de los compatriotas que viajaron al exterior. “En verdad lo que cuidamos es que el virus que muta no ingrese y nos complique otra vez la situación cuando estamos logrando avanzar rápidamente en el proceso de vacunación. ¿Alguien piensa seriamente que yo puedo estar feliz con tantas limitaciones?. Nadie puede estar feliz con tantas limitaciones. Pero es el tiempo que nos tocó”, expresó.

“Tenemos la puerta de salida: es la vacunación. No voy a parar hasta que esté vacunado el último argentino. Hemos firmado ya los acuerdos para garantizarnos de que también los adolescentes y los niños tengan la vacuna necesario para tener certeza y seguridad sobre su futuro. Cada vida que se fue la cargo con mucho pesar en mí. A todos los que han perdido un afecto en la pandemia, sepan que en mí van a encontrar siempre solidaridad, cariño y profundo pesar por lo que les tocó. Pero les garantizo que la puerta de salida está acá nomás, no vamos a parar en estos meses de vacunar a cada argentino”, dijo.