Fernández, sobre el envío de municiones a Bolivia: “Fue una semejante locura”

El presidente Alberto Fernández encabezó hoy en Tucumán el acto central por la conmemoración del 205° aniversario de la Declaración de Independencia, donde volvió a pedirle disculpas a Bolivia porque en 2019 el Gobierno de Mauricio Macri cometió “una semejante locura” como la de “enviar armamento para parar la protesta de un pueblo que se levantaba contra un Golpe militar”.

Frente al gobernador tucumano Juan Manzur y parte de su Gabinete, Fernández inició su discurso haciendo un repaso de hechos históricos. “Hace 205 años la Argentina declaró aquí su independencia. Me gusta a aprovechar estas fechas para darnos cuenta del país que tenemos, del país que fuimos capaces de construir. Y para que pensemos también como ese pasado muchas veces se repite en el presente”, dijo.

Según Fernández, aquel 9 de julio de 1816 la Argentina transitaba un proceso independentista que se habían iniciado en 1810, cuando en Buenos Aires un gobierno se declaró autónomo de la Corona española. Eso era simplemente el desconocimiento del Rey español para gobernar en este suelo y la conformación de un primer gobierno que inició un proceso que terminó aquí en 1816, dijo.

Fernández afirmó que ese proceso estuvo signado por muchas dificultades, con muchos desencuentros, muchas guerras y batallas, del que sobresalieron hombres y mujeres de las fuerzas. Indicó que tres nombres le vienen a la memoria: José de San Martín, Manuel Belgrano y Miguel Martín de Güemes.

El Presidente recordó lo que estos tres próceres argentinos hicieron para llevar adelante el proceso de Independencia. Y recordó que Güemes, por ejemplo, trabajó acompañado por varias mujeres, entre las que se encontraban Macacha Güemes y Juana Azurduy, esta última “una mujer emblemática para la libertad de América Latina”.

“Juana Azurduy, una mujer nacida en el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, se sumó a Güemes para proteger la frontera norte. En unos días, el 12 de julio, se conmemora el día de la hermandad ente Bolivia y la Argentina. Ese día coincide con el natalicio de Juana Azurduy”, dijo el Presidente.

Y señaló que aquellos eran tiempos en los que argentinos y bolivianos luchaban por liberar la Patria Grande. “Y déjenme una dispensa solamente que es pedirle disculpas al pueblo de Bolivia porque un gobierno argentino (en 2019) haya mandado armamento para parar la protesta de un pueblo que se levantaba contra un Golpe militar”, dijo el jefe de Estado.

“Y es casi irónico que tengamos que enfrentar el día de la hermandad de Bolivia y la Argentina anoticiándonos de semejante locura. Pero bueno, la Argentina de aquel entonces (1816) también tenía parte de esas locuras, ¿no? Y había una elite en Argentina que no quería que le fuera bien a Güemes, a San Martín ni a Belgrano”, agregó el Presidente.

Fernández añadió que esas elites en algún momento lo mandaron a Belgrano a defender las costas de los ríos Paraná y Uruguay “sin ninguna fuerza real” y allí fue él y defendió y lo hizo bien. “Cuando yo veo ese pasado y veo de lo que fueron capaces de hacer esos hombres y mujeres digo: cómo no vamos a ser capaces nosotros”, afirmó.

Señaló que aquellos hombres y mujeres sólo tenían adversidad enfrente, sólo tenían que luchar, pelear, sin claudicar. “Alguien (Macri) pensó alguna vez que quienes declararon la Independencia en aquel salón sintieron angustia. La angustia paraliza. Y ninguno de los que estaban allí, estaban paralizados. Estaban llenos de coraje, de fuerza, de convicciones, tenían las certezas de que debían ser libres”, dijo el Presidente.

Y afirmó que así los héroes de la Patria construyeron la libertad en unidad. “Cuando Estanislao López flaqueó y sintió que sus fuerzas no alcanzaban, San Martín le escribió y le dijo siga adelante, estamos unidos y unidos somos invencibles. Y tenía razón San Martín, mucha razón tenía”, dijo.

Fernández extrapoló aquel momento al presente y afirmó: “La historia se repite. Hay muchos que no quieren que seamos libres, soberanos, que tengamos independencia, que muchos siguen pensando en una patria para algunos. Los constituyentes no hablaron de mí, hablaron de ‘nosotros’. Nos enseñaron que la libertad es un acto colectivo, no individual”.

Sostuvo el Presidente que la Argentina tiene hoy otras batallas, como es la de ir saliendo de la pandemia.