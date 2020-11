La senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, tuvo críticas fuertes hoy contra el gobernador, Rodolfo Suárez, al sostener que se comporta “como un niño rico y caprichoso”, en relación con el debate por el Presupuesto 2021. Además sostuvo que hay que iniciar un “diálogo sincero que ponga a los mendocinos en primer lugar”.

Fernández Sagasti se mostró sorprendida hoy por la actitud del gobierno provincial y cómo se llevó adelante el tratamiento de la pauta de gastos provinciales para 2021. “El Gobernador se comporta como un niño rico y caprichoso”, opinó la legisladora.

Y amplió: “El Gobernador pide endeudarse para hacer obras. Nosotros proponemos que 80 millones de dólares que apoyamos, y las otras obras que nos gustaría discutirlas más. Se responde ‘no’ es lo que quiero, es todo o nada”. Pide que tomar nueva deuda para cancelar deuda vieja. Le decimos perfecto, le aprobamos para que todo el año que viene pueda hacerlo “no, es para siempre o nada”, sostuvo.

En cuanto a la postura del peronismo, la senadora dijo que se ha decidido y el camino de que trabajo en conjunto. “La gente lo necesita y necesita que nos pongamos de acuerdo. El oficialismo ha tomado el otro camino. Y la verdad que estoy preocupada que tengan esa actitud”, lamentó.

Por otra parte agregó que el lugar que se ocupa, como oposición, tiende a controlar y contribuir. “Desde los roles que nos dio la ciudadanía tenemos que contribuir y a nosotros nos toca controlar y a ellos gobernar. Entonces la idea y el camino que ha elegido el peronismo es colaborar y construir. Por eso proponemos, avancemos con esto y seguimos avanzando con las demás obras que el radicalismo quiere”.

Fernández Sagasti también dijo en Radio Nihuil que no hay ninguna posición del peronismo que no sea la de sumar y contribuir, con control, obviamente “porque es el rol que nos dio la sociedad no es porque a nosotros se nos ocurre”. Y le propusimos “endeudamiento, le propusimos el roll over por un año, le dijimos que las demás obras como fondo Saudí las rediscutiéramos porque tenemos dudas y que si nos sacaban las dudas avanzábamos”, explicó.

Para finalizar reiteró que “estamos dispuestos a charlar, hicimos una conferencia de prensa, le dijimos a la sociedad lo que pensamos y la idea es rediscutirlo. Si tenés un gobernador que te dice ‘es todo lo que yo propongo o nada’, es que están empecinados en echarle la culpa al peronismo en vez de gobernar, y en el medio queda la sociedad, que necesita respuestas. Me parece que tenemos que dejar las actitudes infantiles de lado y hacernos cargo de la responsabilidad que ocupamos. El peronismo ha elegido ese camino”, concluyó.