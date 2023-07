Fernández Sagasti cruzó a Cornejo por la caída sesión del Senado: “No mienta”

Con la vicepresidenta Cristina Kirchner recluida en su despacho, el Frente de Todos sufrió una dura derrota en el Senado, donde no pudo conseguir el quórum para tratar 75 pliegos judiciales, entre ellos el de la jueza Ana María Figueroa (señalada por supuestos vínculos con el kirchnerismo) para la estratégica Cámara de Casación Penal.

La sesión de este miércoles fracasó por la ausencia de tres senadores: el jujeño Guillermo Snopek y el entrerriano Edgardo Kueider (ambos del bloque Unidad Federal) y el rionegrino Alberto Weretilneck, gobernador electo de su provincia. El oficialismo tuvo asistencia perfecta, pero no le alcanzó porque se necesitan 37 presentes y llegaron a 34. Los senadores de Juntos por el Cambio, incluido Alfredo Cornejo, salieron a justificar la falta de quórum para impedir que el tratamiento del pliego de la magistrada.

“NO MIENTA Senador! Le ofrecimos no tratar pliegos (a pesar de que se encontraba uno de Mendoza, varios de Rosario, Corrientes, etc) y tratar otros temas importantes como: Creación del Programa Nacional “Libros Para Aprender”, Programa integral de la pubertad precoz, Atención de Mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal; Entrada y salida de tropas. Y su respuesta fue que no podía controlar a su bloque porque por la interna de JxC competían entre uds para ver quién es más antik IRRESPONSABLES!!”, largó la legisladora.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti desmintió a Cornejo por las redes sociales.

Alfredo Cornejo había expresado que: “Al kirchnerismo sólo le preocupan las causas de Cristina Fernández y la manipulación de la justicia. Nunca se interesan por los proyectos que resuelven los problemas masivos de los argentinos. Por eso no hubo quórum en el Senado”. Y pidió que “no se dejen engañar” porque “la paralización del Senado es pura responsabilidad de Cristina Fernández.. No quieren consensuar proyectos, sólo buscan imponer. Que aprendan que no todos nos sometemos a sus caprichos”. La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti no lo dejó pasar y lo desmintió por la red social.

La polémica por la jueza

Lo cierto es que la jueza Figueroa cumple 75 años (el límite establecido en la Constitución Nacional para desempeñar el cargo) el próximo 9 de agosto, y si el Senado no le renueva el mandato en la Cámara de Casación por otros cinco años (para lo cual queda escaso tiempo), la magistrada deberá jubilarse.

Figueroa es una de las juezas que, junto con Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, tiene en sus manos el futuro causas sensibles para el kirchnerismo: la más significativa es Hotesur-Los Sauces, donde definen si Cristina va a juicio oral, pero los magistrados también entienden en la causa por el memorándum de entendimiento con Irán por el atentado a la AMIA.