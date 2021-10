Fernández Sagasti contra Suárez: “Hay un gobernador ausente que juega a la mala política”

La presidenta del Partido Justicialista y candidata a senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti, salió con los tapones de punta contra el Gobierno Provincial y el trabajo que lleva adelante el frente Cambia Mendoza en la provincia, al calificar al gobernador Rodolfo Suárez como “ausente” y que su estrategia es “victimizarse” constantemente y también “jugar a la mala política” y no trabajar para solucionar los problemas de la gente.

La legisladora nacional sostuvo que lamenta lo que ocurrió en la sesión de Diputados del Presupuesto 2022, en la que el peronismo votó en contra, pero declaró que no dieron alternativa desde el oficialismo.

“La realidad con el Presupuesto es que el Gobernador no llamó ni quiso ningún dialogo. Ordenó el tratamiento en Diputados para que sucediera esto, con una estrategia electoral. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar los problemas de los mendocinos al recinto, pero no estaban en ese Presupuesto. Al no llamar al dialogo tuvimos que decir que no”, señaló el viernes a radio Aurora Argentina.

Asimismo, expresó que esas cosas ocurren “cuando se quiere tratar un Presupuesto en medio de la campaña electoral y victimizarse, que es la única política que hace”, en referencia a Suárez, sobre quien dijo que es quien tiene que poner “sensatez y llamar al diálogo”, y agregó que “está ausente y juega a la mala política. La buena política es ala que le soluciona los problemas a la gente”.

Fernández Sagasti también aseguró que Suárez en una charla que mantuvo con ella y en la que también estuvo el intendente de Maipú, Matías Stevanato, diferenció la oposición de Mendoza con la que hace Juntos por el Cambio a nivel nacional: “Me quedo con lo que me dijo el Gobernador en privado y lo digo porque había una persona presente, que era Matías Stevanato, que la oposición era diferente a la oposición que hacían ellos en Juntos por el Cambio y que agradecía al peronismo por la sensatez”.

Asimismo, aprovechó para criticar también a los presidentes de la UCR (Alfredo Cornejo) y del Pro (Patricia Bullrich), por negarse a tener un acuerdo postelectoral como anunciaron desde el Gobierno Nacional: “Me parece una locura decirle que no al diálogo antes que hacerlo. Es una falta de sensatez, irresponsabilidad y de empatía absoluta. Hay dirigentes que no salen a la calle, no pueden patear un barrio, mirar a los ojos a los vecinos y ponerse en lugar del otro”, acotó.

La presidenta del PJ siguió con su andanada de críticas contra Suárez, al señalar que la estrategia que tiene el Gobierno “es que no se hablen de los problemas de Mendoza. Queremos que las responsabilidades que tiene el gobierno las cumpla... trabajo, vivienda, seguridad, infraestructura escolar”, y mencionó a la seguridad y el déficit de viviendas como uno de los puntos que marca la gente en los barrios.

Sobre la recta final de la campaña, en la cual el Frente de Todos tuvo solo 25 puntos en las PASO, la Senadora expresó que “la recepción de la gente es mucho mejor que en las PASO” y que “tiene ganas de ser escuchada y plantear sus problemáticas”.

Además, respecto al cambio de gabinete del presidente Alberto Fernández, opinó que “tenemos un mejor Gobierno Nacional y está reflejado en la gestión. Más allá del tema electoral, la responsabilidad que tenemos de darle respuesta a los argentinos, y eso esta empezando a suceder con el cambio de Gabinete a un mayor ritmo. Por supuesto que hay que mejorar pero lo veo mucho mejor al Gobierno”, finalizó.