Fernández Sagasti cargó contra Suárez: “Poner la cara en política no es salir en los carteles”

La fecha de las elecciones legislativas 2021 cada vez está más cerca y las fuerzas políticas comienzan a entrar en ebullición. En este contexto, la candidata a senadora nacional del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, salió a responderle con dureza al gobernador Rodolfo Suárez por sus declaraciones acerca de “dar la cara” en la campaña electoral.

El mandatario provincial participó este jueves del cierre del III Congreso Internacional Agua para el Futuro, Agua para el Desarrollo Sostenible. Tras la actividad brindó una conferencia de prensa en la que le consultaron si pensaba que el Frente de Todos había escondido en la campaña a su principal candidata, Anabel Fernández Sagasti.

La respuesta del mandatario fue corta pero contundente: “No la veo, le digo la verdad, no puedo decir más nada”. Asimismo, Suárez agregó que “no sé cuál es la estrategia de ellos, pero bueno, nosotros damos la cara”.

La reacción de la senadora nacional kirchnerista que busca la reelección llegó a través de Twitter. “Poner la cara en política no es salir en los carteles, gobernador Suárez”, expresó arrobando al jefe del Ejecutivo provincial.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti cargó contra el gobernador Rodolfo Suárez por Twitter.

“Es recibir afiliados de OSEP que no tienen cobertura. Es ir a barrios que no tienen agua. Es no esconderse frente a la inseguridad. Eso es poner la cara en política estimado Rodolfo. Pruebe con eso”, disparó Fernández Sagasti.

Luego de la derrota en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 12 de septiembre, la estrategia discursiva del Frente de Todos de Mendoza tuvo un cambio drástico de cara al proceso previo a la generales. Corriendo el foco de la presencia estelar de sus principales candidatos, el peronismo local apuntó a resaltar los puntos flojos de la gestión de Suarez en la provincia.

En la entrevista del último domingo con Los Andes, Fernández Sagasti explicó este cambio discursivo y señaló que se debió a la “recepción de las PASO, de lo que nos dijo la gente y también nuestros propios compañeros, que quisiéramos una oposición como más firme, siendo la voz de quienes no son escuchados en la provincia”. “La gente nos puso en el rol de oposición y no es sólo decirlo y ser la voz de los que están quejándose por eso, sino también hacer propuestas. Esperemos que alguna sea aceptada por el Gobierno y nos podamos sentar a charlar”, completó.