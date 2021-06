Fernández llega hoy a Mendoza para tomar las riendas de IMPSA junto a Suárez

El presidente Alberto Fernández llega hoy a Mendoza en lo que será su segunda visita oficial a la provincia. Junto al gobernador Rodolfo Suárez y una nutrida comitiva participarán de un acto en IMPSA para oficializar el rescate de la empresa por parte de los estados nacional y provincial.

Está previsto que el avión que transporte al Jefe de Estado aterrice a las 11:30 en el aeropuerto de la IV Brigada Aérea y que a las 12 visite el predio de la compañía, ubicado en el carril Rodríguez Peña de Godoy Cruz.

Fernández llegará acompañado por los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Economía, Martín Guzmán; y del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. También será de la partida la senadora nacional del Frente de Todos y presidenta del PJ local, Anabel Fernández Sagasti.

Desde el mediodía recorrerán las instalaciones del Centro de Desarrollo Tecnológico de IMPSA, junto al presidente de la empresa, Marcelo Kloster, y el CEO, Juan Carlos Fernández.

El objetivo de la visita presidencial es la oficialización de la capitalización de la empresa insignia de Mendoza mediante el cual el Estado nacional se quedó con el 63,7% del paquete accionario, a través de una inversión de $1.362 millones, mientras que la Provincia adquirió 21,2% de las acciones, por $454.300.000.

No obstante, el gobernador Suárez aclaró que el Gobierno local no pondrá fondos propios, ya que solicitó a la Nación el dinero para cubrir la operación, por lo que no habrá un costo fiscal provincial por la estatización de la firma metalmecánica.

En tanto, el 15,1% restante de las acciones de la firma permanecerán en manos privadas. Un 9,8% será propiedad del fideicomiso de acreedores y otro 5,3% para el fideicomiso de la familia Pescarmona.

Asimismo, con la nueva capitalización se van a incorporar cuatro nuevos directores. Tres de ellos representarán al Gobierno nacional y uno al Gobierno de Mendoza. Y además, se sumarán tres síndicos, siendo uno de estos proveniente del Estado provincial.

Las autoridades destacan que este salvataje garantizará la continuidad de más de 720 empleos y el trabajo a más de 100 PyMEs mendocinas y permitirá preservar años de inversión en el desarrollo de tecnología y en formación del capital humano.

Existe la posibilidad de que luego del acto en IMPSA el Presidente también visite el vacunatorio contra el Covid-19 instalado en la sede del PAMI en calle Belgrano, de Capital. Las instalaciones fueron recientemente inauguradas semanas atrás por la titular nacional de la obra social de jubilados y pensionados, Luana Volnovich.

Esta será la segunda vez que Fernández pise suelo mendocino como presidente de Argentina. En marzo llegó a la provincia para participar de un acto en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Estuvo presente en el predio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) invitado al desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), aunque su llegada se produjo cerca del mediodía por una demora en el vuelo.

Un reclamo en carpeta

Aprovechando que el ministro Kulfas será parte de la comitiva presidencial, desde el Gobierno provincial reclamarán por la inclusión de Mendoza en el Régimen de Promoción de Empleo, al que ya accedieron las provincias del Norte y San Juan. Si bien hace más de un mes se firmó un acta de intención, todavía no se oficializó la iniciativa para las empresas mendocinas.

El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, adelantó en el informe que presentará hoy ante el Senado de la Nación que “la puesta en marcha del régimen se coordinará durante el mes de junio de forma conjunta con la provincia de Mendoza, mes a partir del cual se abrirán las convocatorias necesarias para su implementación”.

En el Ministerio de Economía local esperan tener precisiones sobre la fecha de inicio del programa que apunta a la generación de 1.000 puestos de trabajo genuino en las ramas industriales y agroindustriales. El procedimiento se realizará a través de incentivos fiscales en las contribuciones patronales, para los que se destinarán $225.000.000 provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP).