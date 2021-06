Fernández en Mendoza: qué piensa el arco político de la provincia sobre la “estatización” de Impsa

El presidente Alberto Fernández estará hoy en Mendoza para oficializar la capitalización de Impsa, con una inversión en conjunto con la provincia de Mendoza, en un acto que contará también con el gobernador, Rodolfo Suárez. Si bien es un proyecto que ha sido defendido en conjunto entre el radicalismo y el peronismo, hay algunos sectores que se han manifestado en contra, y acusan de una “estatización” de la empresa emblema mendocina.

Desde el oficialismo, el diputado radical, Jorge López, que tuvo que defender en la Legislatura el proyecto, habló sobre la importancia de Impsa para el Poder Ejecutivo “no solamente desde el punto de vista estratégico y su especificidad en cuanto a los productos que exporta al mundo, sino a la importancia que tiene en su articulación con las pymes de la provincia”.

El senador nacional, Julio Cobos, ha sido uno de los que ha valorado este proceso: “Se abre una buena oportunidad para fortalecer una empresa estratégica e internacional como lo es IMPSA. Seria un paso muy importante, que tanto Nación como Mendoza adquieran parte del paquete accionario. Un antecedente de este modelo y buen ejemplo a seguir es el Invap”, consideró.

En el peronismo también ha habido lógicamente un apoyo a la decisión nacional. Germán Gómez, jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados, consideró que “el mundo está asistiendo a sus empresas privadas” por la caída de la economía a razón de la pandemia del coronavirus.

“Lo que se ha hecho es evitar que más de 700 puestos de trabajo de mano de obra calificada, no se pierdan. No se puede olvidar que hay más de 180 proyectos a nivel internacional desarrollados por esta empresa mendocina”, añadió.

Al margen del radicalismo y el peronismo, hay sectores políticos que han levantado bandera en contra, y han acusado a los principales frentes de haber votado una “clara estatización” de la empresa.

“Entendemos que en este momento Impsa es una empresa que acaban de estatizar. Nuestra posición era que se ayudara a esta empresa pero con un período temporal para poner a la venta las acciones que se están comprando ahora”, marcó Mario Vadillo, de Ciudadanos por Mendoza.

Además expresó que el mensaje “es malo para las empresas más chicas, que hoy no tienen ningún tipo de salvataje y que se están fundiendo”; y denunció que Impsa terminará siendo “un aguantadero” político: “Lo van a usar para poner directores propios y usarlo para el partido. Pasó con YPF y también con Aerolíneas Argentinas”.

En Protectora, enemistado con Vadillo, el diputado nacional, José Luis Ramón, también se mostró en contra de la capitalización de Impsa: “Estamos convencidos de que la adquisición de una empresa deficitaria en este contexto de pandemia, no puede ser la prioridad del gobierno provincial”, destacó en un comunicado.

Y consideró que los U$S 5 millones que pondrá Mendoza “deberían ser utilizados para satisfacer la inmensa cantidad de carencias y problemas estructurales que hoy se observan en la provincia, descontando las necesidades producidas por la pandemia, que sufren aún, la industria del turismo y las PyMEs mendocinas”.

En la misma línea se mostró Mercedes Llano, del PD, quien auguró que el “gerenciamiento político terminará de fundir a una empresa que necesita más mercado y menos injerencia”.

“La estatización no es la solución indicada, no creemos en el estado empresario. Hay muestras de ineficiencia y desmanejo de empresas estatales, que han sido fuentes de trabajo y prebendas para sectores políticos”, destacó.

Y marcó: “Aerolíneas Argentinas y Aysam son dos casos de inoperancia estatal. A Impsa la manejarán políticos designados bajo el mandato de gobiernos kirchneristas”.

Desde el FIT, Mailé Rodríguez aseguró que “no se está hablando de una verdadera recuperación de la empresa”, y consideró que Mendoza se hará cargo de los pasivos y no de los activos”, y agregó que “es una empresa que seguirá siendo privada, si la discusión fuese que la empresa quedara en manos del Estado estaríamos discutiendo realmente la preservación de los puestos de trabajo”.

Visión estratégica

El objetivo de la visita presidencial es la oficialización de la capitalización de la empresa insignia de Mendoza mediante el cual el Estado nacional se quedó con el 63,7% del paquete accionario, a través de una inversión de $1.362 millones, mientras que la Provincia adquirió 21,2% de las acciones, por $454.300.000.

No obstante, el gobernador Suárez aclaró que el Gobierno local no pondrá fondos propios, ya que solicitó a la Nación el dinero para cubrir la operación, por lo que no habrá un costo fiscal provincial por la estatización de la firma metalmecánica.

En tanto, el 15,1% restante de las acciones de la firma permanecerán en manos privadas. Un 9,8% será propiedad del fideicomiso de acreedores y otro 5,3% para el fideicomiso de la familia Pescarmona.

Asimismo, con la nueva capitalización se van a incorporar cuatro nuevos directores. Tres de ellos representarán al Gobierno nacional y uno al Gobierno de Mendoza. Y además, se sumarán tres síndicos, siendo uno de estos proveniente del Estado provincial.