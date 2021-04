Fernández echó al subsecretario de Energía, el cristinista Federico Basualdo

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, le pidió hoy la renuncia al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, en medio de una durísima interna en la coalición de Gobierno sobre qué hacer con las tarifas de los servicios públicos, como adelantó este medio el miércoles.

En paralelo, fuentes del gobierno nacional confirmaron que el presidente Alberto Fernández tomó la decisión política de que haya dos aumentos en la tarifa de la energía eléctrica en lo que resta del año en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde está entre el 45% y el 50% del consumo nacional: el primero será del 9%.

El segundo incremento se aplicará en el segundo semestre, con el objetivo que el incremento general para todo el 2021 se ubique en torno al 15%.

La decisión de sacar del Gobierno al cristinista Basualdo fue tomada en reuniones que protagonizaron Fernández, Cafiero y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Desde hacía varias semanas el Presidente estaba molesto con el funcionario, por la “ineficacia” de la dependencia para mostrar avances ante el pedido del jefe de Estado.

Fernández le había encargado a Basualdo que trabaje en los mecanismos de segmentación para que los incrementos de tarifas no impacten en todos los usuarios por igual. Pero en 17 meses de gestión, la oficina que conducía el ahora ex funcionario no entregó nada. Y ahora, ante el descongelamiento, la suba de tarifas será igual para todos.

Guzmán, por su parte, le había pedido a Basualdo que trabaje con la AFIP y la ANSeS para que haya una vinculación entre la factura de los usuarios y los DNI, como mecanismo para segmentar los incrementos. Pero el funcionario no avanzó, comentaron a este medio fuentes de Casa Rosada.

“El funcionario se va por incompetencia e impericia. Un año y medios después, aún habla de escenarios sin datos reales y certeros. Con porcentajes inconsistentes”, dijo un alto funcionario del Gobierno a este medio, minutos después de que se confirmara el pedido de renuncia al funcionario cristinista.

En los primeros doce meses de Gobierno del Frente de Todos, Basualdo ejerció como interventor del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE). En noviembre, Energía pasó a estar bajo la responsabilidad de Economía y se cambió al secretario: asumió el cristinista Darío Martínez.

En el sector energético Basualdo es un considerado –al igual que Martínez- un hombre de Cristina Fernández de Kirchner y contaba con el apoyo explícito de La Cámpora y el Instituto Patria. El ahora ex funcionario ya había sido integrante del directorio del ENRE en 2014, cuando la expresidenta lo nombró como primer vocal.