Fernández dijo que “las clases presenciales son un riesgo”, pero confirmó que “estamos preparados” para la Copa América

Alberto Fernández cuestionó a la oposición por impulsar las clases presenciales en los lugares con “alarma epidemiológica” -como son los casos de CABA y Mendoza-, reiteró que esta modalidad representa un “riesgo” frente a la segunda ola de coronavirus y anticipó que se realizará la Copa América, aunque no con público.

“Quisiera que cada argentino y cada argentina entienda que no estoy empeñado en que los chicos no vayan a clases. Es más, estoy muy dolorido de que los chicos no vayan a clases. Lo digo como docente, yo sigo dando clases por Zoom. Es mucho más efectivo, si se me permite el término, dar las clases de modo presencial que darlas por Zoom”, dijo el domingo por la noche en C5N.

El Presidente volvió a defender la virtualidad educativa en el contexto de la segunda ola de coronavirus. “Quiero que todos entiendan y es que hoy en día las clases presenciales son un un riesgo que se potencia. Es un riesgo creciente. No lo digo yo, es la experiencia vivida en todo el mundo”, aseguró.

“El resto es una discusión política, que lo que se plantea es ‘yo quiero abrir, vos cerrar, en contra de la libertad’. Yo no estoy en contra de la libertad de nadie. Estoy solamente diciendo lo que la ciencia ha probado. Y estoy aplicando los recursos que la ciencia recomienda aplicar frente a situaciones como éstas. En el mientras tanto seguimos buscando vacunas”, manifestó.

En la misma entrevista, el jefe de Estado ratificó a Argentina como sede para la Copa América, aunque descartó la presencia de público, debido a la difícil situación sanitaria por la pandemia.

“Acordamos con la Conmebol realizar la Copa América y la vamos a hacer con las restricciones del caso. Estamos preparados. Será una Copa para la TV. El resto depende de cómo evoluciona todo”, confirmó.

“Habrá que ver qué hacen”, aclaró en referencia a Colombia, por estas semanas en una difícil situación social y política.

Para Alberto Fernández, la inflación es “inexplicable”

Otro de los temas que se refirió Fernández en su entrevista con C5N correspondió a la inflación.

“Es inexplicable los aumentos de los precios. No hay ninguna razón para explicar las subas de marzo y abril”, dijo el Presidente en relación al aumento de los precios de los alimentos. Y agregó: “Están perjudicando mucho a la gente, no estoy dispuesto a quedarme de brazos cruzados”.

En otro tramo del reportaje, el mandatario defendió su proyecto de ley para “blindar” los decretos de restricciones y lanzó: “Se oponen [por JxC] a las leyes antes de que yo las mande, igual que con las medidas”, expresó.

“El único acto que tienen por delante es acusarme de dictador y de que soy una suerte de ser autoritario que priva de libertad a la gente”, consideró.

Por último, el Presidente anticipó que están avanzadas las negociaciones con Cuba para obtener la vacuna contra el Covid-19 llamada “Soberana”.